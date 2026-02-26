Referendum 22/23 marzo 2026: ecco l’elenco degli scrutatori
La Commissione elettorale comunale, nell’esercizio delle funzioni di Ufficio elettorale, composta dalle persone di seguito elencate: Ventimiglia Rosalia – Presidente - Delegato, Stallone Antonino - Componente supplente, Milazzo Rosalia - Componente supplente, Impallari Giovanni - Componente effettivo ha proceduto alla nomina degli scrutatori con il metodo del sorteggio, tramite il software gestione Maggioli, integrato nell’applicativo elettorale, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell’albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente.
1 MAGGIO PIETRO
1 GANDOLFO GRETA
1 STABILE GIANVITO LEANDRO
2 CLEMENTE FORTUNATO
2 PIPITONE GIUSEPPE
2 GIANCONTIERI ANDREA
3 SACCO NICOLO' PIO
3 CRESCENTE GENNY
3 MILAZZO MARIA
4 SOSSIO VANESSA
4 PANICOLA MICHELE
4 SALVO MARIA
4 - Spec. FIRENZE MARIA TERESA
4 - Spec. ACCARDO VINCENZA GIOVANNA
5 SANTANGELO GIUSEPPINA
5 MISTRETTA GERMANO
5 MURANIA GIOVAN VITO
6 BUTTAFUOCO CALOGERA
6 MARSALA VINCENZO
6 SALVO GIOVANNI
7 RIZZUTO ALESSANDRO
7 LICATA IGNAZIO
7 LEONE GIOVANNA
8 MANGIALOMINI GIOVANNI
8 DI GIROLAMO ANDREA
8 ROMANO TATYANA
9 ROCCOLINO ALESSIO
9 BONAFEDE SIMONE
9 LENTINI MARIA
10 PALMERI ANTONINO
10 INGRASSIA PIETRO ROBERTO
10 CORSO STEFANY ANNA
11 LI CAUSI VITO
11 SANGIORGI TIZIANA
11 LA ROSA FRANCESCO
12 MONTOLEONE GIOVANNI
12 BONO NICOLA
12 MARCHICA GABRIELE
12 - Spec. CIRILLO FILIPPA
12 - Spec. GIAMBALVO MARIELLA
13 LAZZARA GAETANO
13 FORTE NATALINA
13 SANTANGELO LEONARDO
14 PELLICANE GIOVANNELLA PATRIZIA
14 LO BELLO SONIA
14 INGRASSIA MARIA LUCE
15 CRAPAROTTA GIOVANNI
15 SAVONA NATALINA
15 VENTIMIGLIA ALESSANDRO
16 AGGIATO VINCENZO
16 MESSANA GIOVANNA
16 CLEMENTE MARIA TERESA
17 MOCERI MARIA CHIARA
17 LA ROSA ANTONINA
17 BONAFEDE VINCENZO
18 PASSANANTE CARLO ANTONIO
18 TRAMONTE STEFANIA
18 DI GIROLAMO MARIA
19 DILLUVIO GIUSEPPE
19 LO BOCCHIARO GIUSEPPA
19 CHIRAFISI GABRIELLA
20 FROSINA SAMUELA
20 TUMMINIA FILIPPO
20 FONTANA GIUSEPPE
21 MOCERI ANTONINO
21 D'ALBERTI GIOVANNA
21 BIANCO FLAVIA
22 CATANIA FRANCESCO
22 SCIUTO FRANCESCA
22 CAMPOREALE PARIDE
23 LIPARI GIUSEPPE
23 SALEMI CECILIA
23 MAGGIO SALVATORE
24 DI BENEDETTO BENEDETTA
24 DILLUVIO FRANCESCO
24 GIARRUSSO MICHELA
25 PANEDURO ROSALIA
25 SIGNORELLO ANNA FRANCESCA
25 LUPO DESIDERATA
26 BARRESI DIEGO
26 VIVONA VALENTINA
26 CUSUMANO MARIA
27 FROSINA MARILENA
27 MANUGUERRA SALVATORE
27 MONTALBANO MARIA ROSA
28 FURNARI ANTONINA
28 SCIRE' GIACOMA
28 FERRARO ALESSANDRO
29 LAURETTA MARIA
29 URBANO GIUSEPPE
29 SEVERINA ANTONINA
30 TABARRO TIZIANA MARIA
30 LEO GRAZIELLA
30 GAGLIANO ANTONINO