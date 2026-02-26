  • A3 dottor Gianni catalanotto
Referendum 22/23 marzo 2026: ecco l’elenco degli scrutatori

di: Redazione - del 2026-02-26

La Commissione elettorale comunale, nell’esercizio delle funzioni di Ufficio elettorale, composta dalle persone di seguito elencate: Ventimiglia Rosalia – Presidente - Delegato, Stallone Antonino - Componente supplente, Milazzo Rosalia - Componente supplente, Impallari Giovanni - Componente effettivo ha proceduto alla nomina degli scrutatori con il metodo del sorteggio, tramite il software gestione Maggioli, integrato nell’applicativo elettorale, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell’albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente.

    • 1 MAGGIO PIETRO
    1 GANDOLFO GRETA
    1 STABILE GIANVITO LEANDRO

    2 CLEMENTE FORTUNATO
    2 PIPITONE GIUSEPPE
    2 GIANCONTIERI ANDREA

    • 3 SACCO NICOLO' PIO
    3 CRESCENTE GENNY
    3 MILAZZO MARIA

    4 SOSSIO VANESSA
    4 PANICOLA MICHELE
    4 SALVO MARIA
    4 - Spec. FIRENZE MARIA TERESA
    4 - Spec. ACCARDO VINCENZA GIOVANNA

    5 SANTANGELO GIUSEPPINA
    5 MISTRETTA GERMANO
    5 MURANIA GIOVAN VITO

    6 BUTTAFUOCO CALOGERA
    6 MARSALA VINCENZO
    6 SALVO GIOVANNI

    7 RIZZUTO ALESSANDRO
    7 LICATA IGNAZIO
    7 LEONE GIOVANNA

    8 MANGIALOMINI GIOVANNI
    8 DI GIROLAMO ANDREA
    8 ROMANO TATYANA

    9 ROCCOLINO ALESSIO
    9 BONAFEDE SIMONE
    9 LENTINI MARIA

    10 PALMERI ANTONINO
    10 INGRASSIA PIETRO ROBERTO
    10 CORSO STEFANY ANNA

    11 LI CAUSI VITO
    11 SANGIORGI TIZIANA
    11 LA ROSA FRANCESCO

    12 MONTOLEONE GIOVANNI
    12 BONO NICOLA
    12 MARCHICA GABRIELE
    12 - Spec. CIRILLO FILIPPA
    12 - Spec. GIAMBALVO MARIELLA

    13 LAZZARA GAETANO
    13 FORTE NATALINA
    13 SANTANGELO LEONARDO

    14 PELLICANE GIOVANNELLA PATRIZIA
    14 LO BELLO SONIA
    14 INGRASSIA MARIA LUCE

    15 CRAPAROTTA GIOVANNI
    15 SAVONA NATALINA
    15 VENTIMIGLIA ALESSANDRO

    16 AGGIATO VINCENZO
    16 MESSANA GIOVANNA
    16 CLEMENTE MARIA TERESA

    17 MOCERI MARIA CHIARA
    17 LA ROSA ANTONINA
    17 BONAFEDE VINCENZO

    18 PASSANANTE CARLO ANTONIO
    18 TRAMONTE STEFANIA
    18 DI GIROLAMO MARIA

    19 DILLUVIO GIUSEPPE
    19 LO BOCCHIARO GIUSEPPA
    19 CHIRAFISI GABRIELLA

    20 FROSINA SAMUELA
    20 TUMMINIA FILIPPO
    20 FONTANA GIUSEPPE

    21 MOCERI ANTONINO
    21 D'ALBERTI GIOVANNA
    21 BIANCO FLAVIA

    22 CATANIA FRANCESCO
    22 SCIUTO FRANCESCA
    22 CAMPOREALE PARIDE

    23 LIPARI GIUSEPPE
    23 SALEMI CECILIA
    23 MAGGIO SALVATORE

    24 DI BENEDETTO BENEDETTA
    24 DILLUVIO FRANCESCO
    24 GIARRUSSO MICHELA

    25 PANEDURO ROSALIA
    25 SIGNORELLO ANNA FRANCESCA
    25 LUPO DESIDERATA

    26 BARRESI DIEGO
    26 VIVONA VALENTINA
    26 CUSUMANO MARIA

    27 FROSINA MARILENA
    27 MANUGUERRA SALVATORE
    27 MONTALBANO MARIA ROSA

    28 FURNARI ANTONINA
    28 SCIRE' GIACOMA
    28 FERRARO ALESSANDRO

    29 LAURETTA MARIA
    29 URBANO GIUSEPPE
    29 SEVERINA ANTONINA

    30 TABARRO TIZIANA MARIA
    30 LEO GRAZIELLA
    30 GAGLIANO ANTONINO

