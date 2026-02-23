Il lettore scrive: "Manca sempre l'illuminazione nella strada 74 a Triscina, tranne quando si svolge il mercato del lunedì"

di: Redazione - del 2026-02-23

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un nostro lettore sulla assenza di illuminazione nella strada 74 a Triscina. Secondo quanto esposto dal lettore pare che nello stesso tratto il primo lunedi' di ogni mese quando si svolge un mercato l'illuminazione torna.

"L’illuminazione pubblica principale è completamente assente su metà della strada 74 di Triscina. Questo rende la zona buia, poco decorosa e, soprattutto, potenzialmente pericolosa per pedoni, automobilisti e residenti. Parliamo di un tratto significativo, non di una strada secondaria o isolata.

Ciò che lascia maggiore amarezza è che l’altra metà della stessa strada risulta regolarmente illuminata. Ancora più singolare è il fatto che, proprio nella parte normalmente lasciata al buio, ogni primo lunedì del mese si svolge un mercato importante. In quelle occasioni, “miracolosamente”, l’illuminazione viene ripristinata e tutto funziona perfettamente.

Questo dimostra che il problema non è tecnico o irrisolvibile, ma semplicemente non viene affrontato con continuità. È difficile accettare che l’illuminazione venga garantita solo quando serve per un evento pubblico, mentre per il resto del mese i residenti debbano convivere con disagio e insicurezza.

Non scrivo per polemica sterile, ma perché ritengo che la visibilità pubblica sia oggi uno strumento efficace per sensibilizzare chi di dovere. Confido che questa segnalazione possa contribuire a una soluzione definitiva e non temporanea del problema".