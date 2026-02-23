Festa del Cross 2026, Lentini e Rubbino: "Sport strumento serio di sviluppo economico"

di: Comunicato Stampa - del 2026-02-23

(ph. ph. Gianni Polizzi)

Ringraziamenti rivolti a tutti quanti si sono spesi per la realizzazione di un evento che ha portato migliaia di persone a Selinunte in occasione della Festa del Cross 2026 svoltosi al Parco Archeologico di Selinunte sabato 21 e domenica 22 febbraio. Le immagini saranno trasmesse su Raisport martedì 24 febbraio dalle 20:30 alle 21:30.

Soddisfatto il Sindaco di Castelvetrano, Avv. Giovanni Lentini: "Si sono concluse due straordinarie giornate di grande sport nazionale che hanno visto protagonista indiscusso il nostro territorio, Castelvetrano e Selinunte, capaci di accogliere oltre 2.000 atleti e più di 3.500 presenze complessive nel mese di febbraio. Un risultato che assume un valore strategico preciso: nel pieno della bassa stagione, il nostro territorio ha registrato un significativo incremento di presenze e un indotto immediato per il comparto locale. Non un dato simbolico, ma un’azione concreta di destagionalizzazione turistica, costruita attraverso un evento sportivo di rilevanza nazionale che ha generato movimento economico reale in un periodo tradizionalmente lontano dai flussi estivi".

Gli fa eco l'Assessore allo Sport di Castelvetrano, Avv. Monia Rubbino: "Sono doverosi i ringraziamenti per il prestigioso evento che ho avuto l’ onore e il piacere di seguire in ogni suo aspetto. La Festa del Cross 2026 ha rappresentato per Castelvetrano e Selinunte molto più di una competizione nazionale: è stata una dimostrazione concreta di capacità organizzativa, visione amministrativa e collaborazione istituzionale. In pieno mese di febbraio, oltre 2.000 atleti e migliaia di presenze hanno animato il territorio, generando movimento reale e confermando che lo sport può essere uno strumento serio di programmazione e sviluppo economico".