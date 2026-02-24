Castelvetrano, cittadini scrivono al Prefetto e lanciano raccolta firme: "Basta buche"

di: Redazione - del 2026-02-24

Due cittadini castelvetranesi, Gianluca Ippolito e Salvatore Macaluso hanno deciso di inviare una nota a Sua Eccellenza il Prefetto di Trapani, in merito alla situazione critica in cui versano gran parte delle strade di Castelvetrano, che rappresentano un serio pericolo per la sicurezza pubblica e stradale.

Spinti da questo coraggioso spirito di cittadinanza attiva, i due castelvetranesi hanno lanciato la petizione "Basta buche a Castelvetrano" nel tentativo di raccogliere delle firme dei cittadini stanchi di dover far slalom tra le buche, rischiare di farsi male per evitare le stesse e gli eventuali danni alle vetture.