  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Stadio Paolo Marino, Foscari: "Non si può pensare al calcio senza un sintetico"

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-02-24

Commenti
Immagine articolo: Stadio Paolo Marino, Foscari: "Non si può pensare al calcio senza un sintetico"

Che futuro calcistico può avere una città come Castelvetrano con il solo Stadio Paolo Marino, il cui manto erboso è fortemente rovinato e necessita di opere di ristrutturazione? Manto erboso che non sarebbe utilizzabile per tutta la settimana anche se fosse in condizioni ottime, quindi, per le attività prettamente calcistiche della città è necessario porre sul terreno di gioco del Paolo Marino l'erba sintetica.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Questa domanda è stata rivolta all'ex Assessore allo Sport di Castelvetrano, Filippo Foscari, nel corso della trasmissione "Sportivamente" di lunedì 23 febbraio dai conduttori Gianfilippo Bonanno e Nino Sinacori. Foscari ha riferito nuovamente del progetto, accantonato da questa Amministrazione, di un finanziamento con il Credito Sportivo di un milione e trentadue mila euro. 

    "Io da Assessore allo Sport ho lasciato un progetto, e sono lì nei cassetti, che potrebbe totalmente riqualificare e rivalutare quello che è il Paolo Marino. Non ho saputo più nulla perchè si è arenato, forse non è tra le priorità di questa Amministrazione. C'è un progetto per l'impianto di erba sintetica, una riqualificazione dell'impianto luci, una riqualificazione di una parte della tribuna, riqualificazione totale degli ambienti spogliatoi. Sarebbe bello capirci fino in fondo, sarebbe bello che quel progetto andasse in porto, oggi come oggi Castelvetrano necessità di un manto erboso (sintetico) dove tutti avrebbero il loro spazio. Il finanziamento era a tasso zero veniva addebitato nel bilancio nel Comune, poi se loro hanno la possibilità di intercettare fondi regionali che ben venga, quel progetto era già nella possibilità di essere finanziato e di iniziare i lavori. Mancava l'approvazione del bilancio che allora non è stato approvato, mi sono dovuto arrendere, quel bilancio poi è stato approvato da questa Amministrazione. Non si può più pensare al calcio senza campo sintetico"

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Gelateria Guarino H2 dal 14 gennaio
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    24 Febbraio - Castelvetrano, cittadini scrivono al Prefetto e lanciano raccolta firme: "Basta buche"

    23 Febbraio - Il lettore scrive: "Manca sempre l'illuminazione nella strada 74 a Triscina, tranne quando si svolge il mercato del lunedì"

    16 Febbraio - Il lettore scrive: "Rami di grossi alberi invadono la carreggiata, pericoli per chi transita"

    02 Febbraio - Il lettore scrive: "Strade non percorribili a Castelvetrano, i nostri politici viaggiano in elicottero?"

    29 Gennaio - Il lettore scrive: “Raccordo della fognatura rotto, intervento prima che gli operai Enel richiudono il tutto”

    I più letti

    Giovane 17enne muore investito da treno tra Campobello e Mazara in direzione CVetrano

    “45 minuti da incubo in auto e mia figlia in crisi respiratoria. Inaccettabile CVetrano senza Pediatra. Raccogliamo firme”

    Castelvetrano, scontro fra due auto nella zona commerciale, sul posto i sanitari del 118

    Castelvetrano, allievi del "Virgilio Titone" premiati a Rimini, medaglia d'oro nella categoria Ragazzi Speciali

    La campionessa Nadia Battocletti trionfa a Selinunte e vince il titolo italiano di corsa campestre

    Clemente 8 marzo 2026 P1