Stadio Paolo Marino, Foscari: "Non si può pensare al calcio senza un sintetico"

di: Redazione - del 2026-02-24

Che futuro calcistico può avere una città come Castelvetrano con il solo Stadio Paolo Marino, il cui manto erboso è fortemente rovinato e necessita di opere di ristrutturazione? Manto erboso che non sarebbe utilizzabile per tutta la settimana anche se fosse in condizioni ottime, quindi, per le attività prettamente calcistiche della città è necessario porre sul terreno di gioco del Paolo Marino l'erba sintetica.

Questa domanda è stata rivolta all'ex Assessore allo Sport di Castelvetrano, Filippo Foscari, nel corso della trasmissione "Sportivamente" di lunedì 23 febbraio dai conduttori Gianfilippo Bonanno e Nino Sinacori. Foscari ha riferito nuovamente del progetto, accantonato da questa Amministrazione, di un finanziamento con il Credito Sportivo di un milione e trentadue mila euro.

"Io da Assessore allo Sport ho lasciato un progetto, e sono lì nei cassetti, che potrebbe totalmente riqualificare e rivalutare quello che è il Paolo Marino. Non ho saputo più nulla perchè si è arenato, forse non è tra le priorità di questa Amministrazione. C'è un progetto per l'impianto di erba sintetica, una riqualificazione dell'impianto luci, una riqualificazione di una parte della tribuna, riqualificazione totale degli ambienti spogliatoi. Sarebbe bello capirci fino in fondo, sarebbe bello che quel progetto andasse in porto, oggi come oggi Castelvetrano necessità di un manto erboso (sintetico) dove tutti avrebbero il loro spazio. Il finanziamento era a tasso zero veniva addebitato nel bilancio nel Comune, poi se loro hanno la possibilità di intercettare fondi regionali che ben venga, quel progetto era già nella possibilità di essere finanziato e di iniziare i lavori. Mancava l'approvazione del bilancio che allora non è stato approvato, mi sono dovuto arrendere, quel bilancio poi è stato approvato da questa Amministrazione. Non si può più pensare al calcio senza campo sintetico"