Castelvetrano, al via il 9° Weekend Carismatico della Fraternità “Betlemme di Efrata”

Dal 27 febbraio al 1° marzo la città ospiterà il 9° Weekend Carismatico, un evento di preghiera, formazione e lode promosso dalla Fraternità Betlemme di Efrata, dal titolo “La gioia del Vangelo – Gesù esultò nello Spirito Santo” (Lc 10,21). Il ritiro, atteso da gruppi di fedeli di tutta la provincia, proporrà celebrazioni eucaristiche, insegnamenti, momenti di adorazione e preghiera carismatica.

Tra i relatori di questa edizione spiccano due nomi noti nel panorama ecclesiale italiano:

- S.E. Mons. Giovanni D'Ercole, figura conosciuta anche al di fuori delle comunità ecclesiali per il suo ruolo di giornalista cattolico e conduttore televisivo di programmi religiosi sulla Rai. Ordinato sacerdote nel 1974, D’Ercole è stato nominato vescovo ausiliare dell’Aquila nel 2009 e successivamente vescovo di Ascoli Piceno nel 2014, incarichi che ha ricoperto fino alla nomina a vescovo emerito nel 2020.

- Don Pasqualino Di Dio, esorcista della Diocesi di Gela, che per la prima volta parteciperà a un evento ecclesiale in provincia di Trapani. Don Pasqualino è noto per il suo servizio pastorale centrato sulla guarigione spirituale, la pace nelle relazioni familiari e l’accompagnamento carismatico.

All’evento sarà presente anche S.E. Mons.Angelo Giurdanella, vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo dal 2022, originario di Modica e con una lunga esperienza come parroco, vicario generale e direttore della Caritas prima della nomina episcopale.

Il Weekend si aprirà venerdì 27 febbraio con l’intervento della Moderatrice Generale, dott.ssa Valeria Firenze e del Consiglio Generale della Fraternità. Non mancheranno predicatori e guide spirituali che arricchiranno l’offerta formativa e di preghiera:

- Don Vincenzo Aloisi, cofondatore della Fraternità e pastoral counselor;

- Don Giuseppe Giovinazzo, presidente dell’Opera della Nuova Evangelizzazione di Locri;

- Don Giuseppe Ciappa, assistente spirituale del Rinnovamento nello Spirito Santo di Carini;

- Don Francesco Ingrande, predicatore con esperienza nella pastorale giovanile;

- Don Giacomo Putaggio, assistente spirituale della Fraternità, che proporrà uno degli insegnamenti del sabato mattina;

- Diacono Maurizio Ruffino e Antonella Craprisi, protagonisti del momento di preghiera d’intercessione serafica.

Il programma comprende inoltre Lodi Carismatiche, Celebrazione Eucaristica, Unzione degli infermi, momenti di adorazione e preghiere guidate. Gli organizzatori ricordano che le iscrizioni sono in corso e che i posti sono a numero limitato.

Per informazioni e iscrizioni è possibile collegarsi al link https://fraternitabetlemmediefrata.it/9convegno/ oppure chiamare i numeri in locandina