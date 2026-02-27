Referendum Giustizia 22/23 marzo, FdI Salemi a sostegno delle ragioni del SI

di: Comunicato Stampa - del 2026-02-27

Fratelli d'Italia Salemi, con nota firmata dalla Coordinatrice del circolo di Fratelli d'Italia cittadino Avv.Paola Agueci, come forza politica presente ed operante sul territorio, ha ritenuto importante organizzare un incontro per confrontarci e fare informazione sul tema del referendum costituzionale della Giustizia, a sostegno delle ragioni del "SI".

"Il nostro obiettivo - si legge nella nota - è quello di non politicizzare il tema della riforma sulla giustizia, anche se sarebbe più corretto parlare di riforma del nostro sistema giudiziario, senza incidere sul concetto di diritto alla Giustizia. Ecco perché è importante fare informazione, per evitare confusione e speculazioni politiche sull'argomento, come spesso si è fatto sui social in questi giorni. Infatti questo referendum non è un sondaggio o un banco di prova per il Governo Meloni, e neppure un attentato alla democrazia dello Stato Italiano e tanto meno alla nostra Costituzione, come vorrebbero fare intendere alcuni Comitati del NO, non ultimo anche quello recentemente costituitosi a Salemi.

Piuttosto, i promotori a Salemi del comitato del NO, dovrebbero spiegare ai cittadini, come mai pur presentandosi come forze politiche di centro sinistra, di fatto a Salemi, amministrano la città insieme alla DC e a Forza Italia?!

Ecco perché è importante, sempre e comunque, la chiarezza e la trasparenza, a tal fine vogliamo spiegare perché è fondamentale votare SI giorno 22/23 marzo:

- Per rendere, attraverso la separazione delle carriere il giudice davvero più terzo ed imparziale, rendendo evidente l'equidistanza tra accusa e difesa;

- Per una giustizia più vicina al cittadino;

- Per una Magistratura più responsabile, con l'istituzione di una Alta Corte disciplinare, la responsabilità del magistrato sarà verificata all'occorrenza, con professionalità e in modo incondizionato, senza che incida l'eventuale appartenenza del magistrato a una corrente;

- Per fermare il sistema delle correnti all'interno della magistratura, con l'introduzione del meccanismo del sorteggio per designare i membri del CSM;

- Per avere l'Italia un sistema giudiziario all'altezza delle democrazie moderne, con la separazione delle carriere, e il nuovo sistema di autogoverno della magistratura, l'Italia si allinea agli standard delle altre democrazie europee occidentali, come Francia, Germania, Gra Bretagna, Stati Uniti.

Ad informare e sostenere le ragioni del "SI", saranno presenti all'evento di domenica 1 marzo, nella bellissima cornice del nostro Castello Normanno Svevo di Salemi, non solo esponenti politici, ma anche autorevoli operatori del diritto, con anni di esperienza alle spalle. Auspichiamo la condivisione e la presenza delle altre forze politiche di centro destra. Votare SI è una scelta di democrazia e libertà, oltre che di coerenza verso i valori costituzionali di uguaglianza, autonomia ed indipendenza del potere giudiziario".

Messaggio elettorale autogestito dal committente Avv. Paola Agueci, Coordinatrice del circolo di Fratelli d'Italia di Salemi