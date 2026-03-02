Pescaturismo, consegnati gli attestati agli iscritti al corso finanziato dal Galp Flag

di: Comunicato Stampa - del 2026-03-02

Sono stati consegnati a Castelvetrano Selinunte gli attestati di partecipazione ai 15 iscritti ad un corso su Pescaturismo ed Ittiturismo finanziato dal Galp Flag "Il Sole e l'Azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata". Un corso gestito dal Cesmed, Centro Studi del Mediterraneo, che ha puntato a diversificare le attività dei pescatori selinuntini all'interno, d'altronde, di quelli che sono gli obiettivi primari del Feampa (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura).

Tra i destinatari di questo percorso formativo ci sono stati anche gli stessi familiari dei pescatori, mogli, fidanzate, tutte possibili collaboratrici dell'impresa di pesca. Obiettivo: migliorare gli introiti, aggiungendo all'attività primaria, che era e rimane quella della pesca artigianale, anche gli aspetti di valorizzazione e sostenibilità del mare, con competenze anche gestionali, a completamento della figura tradizionale del pescatore.

Tra gli obiettivi dei partecipanti al corso anche la preparazione di veri e propri menù gastronomici e programmi di accoglienza turistica attraverso la peculiarità marinara, come pranzi per gli ospiti nelle case degli stessi pescatori o giri in barca con annessa degustazione.

"L'obiettivo finale del corso - dice Silvana Di Girolamo, responsabile di Cesmed - è stato quello di valorizzare il mare, promuovendo la cultura della marineria attraverso la formazione, perché bisogna puntare sulla riconversione delle tradizionali forme di imprenditoria nel mondo della pesca. Pescaturismo ed Ittiturismo sono settori dalle interessanti prospettive".

Alla consegna degli attestati era presente anche il Sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini. "La nostra marineria - osserva -, sia pure non grandissima, rappresenta comunque non solo fonte di reddito attraverso la pesca, ma può diventare un'esperienza che, attraverso la formazione professionale, i turisti possono vivere".

"Castelvetrano Selinunte - conclude il direttore del Galp Giovanni Borsellino - ha una storica flotta di pesca artigianale, che ha già sperimentato settori innovativi come la Pescaturismo. È questo il motivo per cui abbiamo pensato a questo corso di formazione, per perfezionare le competenze e sviluppare queste attività".

Quello che si è concluso a Castelvetrano è stato solo uno dei corsi di formazione che il Galp ha finanziato a beneficio della costa compresa tra Campobello di Mazara e Porto Empedocle. Altri corsi anche quelli di Motorista abilitato e Capobarca per il traffico locale e la pesca costiera, oirganizzati nei comuni di Sciacca e Porto Empedocle.