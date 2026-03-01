Castelvetrano, riviste e quotidiani gratis per i castelvetranesi, ecco come accedere al nuovo servizio online

di: Comunicato Stampa - del 2026-03-01

La piattaforma è stata attivata nell’ambito del progetto “Trame Narrative”, realizzato con un finanziamento del Centro per il libro e la lettura, al quale il Comune di Castelvetrano ha aderito. Chi si accredita potrà leggere gratuitamente, dal proprio smartphone, tablet o PC, oltre 7.700 quotidiani e riviste nazionali e internazionali.

Il nuovo servizio online è disponibile per tutti gli iscritti alle biblioteche comunali di pubblica lettura, partner del progetto Trame Narrative, dei Comuni di Calatafimi-Segesta, Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Partanna, Salemi e Santa Ninfa, tramite il portale BIBLIOTP MLOL.

Un risultato reso possibile grazie al lavoro costante della struttura comunale competente, che sta seguendo con attenzione tutte le fasi di attuazione del progetto, con un monitoraggio continuo delle attività e dei servizi offerti ai cittadini. Un impegno che vede in prima linea la responsabile, dott.ssa Maria Morici, insieme a tutto il personale coinvolto, con il sostegno dell’Assessore Rosalia Ventimiglia, a conferma della volontà dell’Amministrazione comunale di investire concretamente nella cultura, nell’innovazione e nell’accesso libero all’informazione.