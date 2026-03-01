Folgore, D'Amato illude i rossoneri poi il Kamarat cala la cinquina

di: Redazione - del 2026-03-01

Un goal al secondo minuto di gioco di D'Amato aveva portato in vantaggio la Folgore al Vito Di Marco di Cammarata in casa dell'attuale seconda forza del campionato, il Kamarat dell'ex calciatore di serie A Fabrizio Cammarata. Marcatura che aveva illuso i rossoneri giunti oggi dopo una settimana non senza tensioni, come da voci che sono rimbalzate nelle ultime ore e che aleggiano attorno all'entourage rossonero.

Poi è salita in cattedra la maggiore caratura tecnica dei locali che hanno pareggiato con Marchica e poi sono andati in vantaggio su rigore, con qualche protesta folgorina, realizzato da Pierce. Dalla lunga distanza Diallo ha cercato la via della rete ma ha colpito la base alta della traversa. Tris del Kamarat realizzato da Pierce con uno splendido pallonetto che ha sorpreso Castiglione. Ignacio Pierce sigla il poker al 65esimo. Lippo a dieci dalla fine riduce il distacco sugli sviluppi di un corner, poi il definitivo 5-2 al minuto 88 con Carta.

Per la Folgore adesso un doppio turno casalingo contro il San Giorgio Piana ed il Bagheria 1919, racimolare qualche punto per saldare la penultima posizione e pensare allo spareggio di maggio. I tifosi però chiedono chiarezza su quanto succede attorno alla squadra rossonera, qualcuno vociferava che era addirittura a rischio la trasferta odierna. Voci comunque che non hanno trovato nè conferma nè smentita.