“Le mie domeniche in spiaggia tra plastica e spazzatura. Il mare merita rispetto”. L’appello della giovane volontaria Aurora Abate

di: Redazione - del 2026-03-02

Il suo sogno? Arrivare la mattina in spiaggia e trovarla pulita e senza la presenza di plastica. Aurora Abate, castelvetranese, 23 anni, ma ne dimostra di meno lontana dai social e dietro le quinte cerca di portare avanti il suo spirito ambientalista, cercando di coinvolgere più giovani possibili, in quella che lei ritiene non un “mission imposible”, ma una presa di coscienza civile.

Il suo sogno: quello di diventare biologa, La sua passione è quella di recarsi sulle spiagge di Triscina e Selinunte con sacchi di plastica e raccogliere quanto più plastica possibile che la stessa porta casa per poi conferirla in discarica se plastica pesante.

Aurora fa parte da poco di plastic free e ha già un gruppo di giovanissimi seguaci che la seguono. Parola d’ordine: rispettare l’ambiente e non buttare plastica sulle spiagge oltre quella che purtroppo sempre più copiosamente arriva dal mare. Siamo andata a trovarla nei pressi del lido Mokambo di Triscina.