  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Lube R3 dal 2 gennaio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Animali di affezione potranno far compagnia ai pazienti negli ospedali

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2026-03-04

Commenti
Immagine articolo: Animali di affezione potranno far compagnia ai pazienti negli ospedali

L’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Daniela Faraoni, ha inaugurato questa mattina i nuovi locali a Salemi dell’Hospice “Raggio di Sole” dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani. Insieme al Commissario straordinario dell’Azienda, Sabrina Pulvirenti, erano presenti il vescovo della diocesi Angelo Giurdanella, la direttrice dell'Istituto Zooprofilattico regionale Francesca Di Gaudio, il sindaco di Salemi Vito Scalisi, il presidente dell'Ordine dei medici Filippo Mangiapane, i direttori sanitario e amministrativo, Danilo Greco e Danilo Palazzolo, il capo dipartimento Cure primarie Luca Fazio, parlamentari regionali e dirigenti dell'Asp.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • In occasione dell'inaugurazione, il Commissario Straordinario Sabrina Pulvirenti, ha annunciato che al suo interno potranno stazionare nelle stanze dei pazienti oncologici i loro animali d'affezione come cani, gatti e conigli. Decisione confermata da una delibera che ha messo in vigore la decisione che riguarda gli ospedali di Trapani, Marsala, Mazara del Vallo, Castelvetrano e Alcamo. 

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Gelateria Guarino H2 dal 14 gennaio
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Salemi San Giuseppe fino al 22 marzo 2026 A4
  • a4 lisciandra
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    26 Febbraio - Il lettore scrive: "Dopo lavori manto stradale non riparato a regola d'arte, chi vigila?"

    26 Febbraio - Il lettore scrive: “Semaforo di via Cavallaro a Marinella non funzionante da oltre un mese”

    24 Febbraio - Castelvetrano, cittadini scrivono al Prefetto e lanciano raccolta firme: "Basta buche"

    23 Febbraio - Il lettore scrive: "Manca sempre l'illuminazione nella strada 74 a Triscina, tranne quando si svolge il mercato del lunedì"

    16 Febbraio - Il lettore scrive: "Rami di grossi alberi invadono la carreggiata, pericoli per chi transita"

    I più letti

    Tragico incidente a Salemi. Muore un giovane dopo schianto fatale. Inutili i soccorsi

    Scontro all'alba, coinvolti tre mezzi, 6 feriti sulla SS115 alle porte di Sciacca

    Tragedia sul lavoro, precipita dal primo piano, muore un operaio di Mazara

    Dimentica lo zaino con il PC fuori di casa, operatore Sager lo restituisce al proprietario

    Salemi, rapina un'anziana, 29enne arrestato dai Carabinieri

    Clemente 8 marzo 2026 P1