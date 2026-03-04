Animali di affezione potranno far compagnia ai pazienti negli ospedali

di: Comunicato Stampa - del 2026-03-04

L’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Daniela Faraoni, ha inaugurato questa mattina i nuovi locali a Salemi dell’Hospice “Raggio di Sole” dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani. Insieme al Commissario straordinario dell’Azienda, Sabrina Pulvirenti, erano presenti il vescovo della diocesi Angelo Giurdanella, la direttrice dell'Istituto Zooprofilattico regionale Francesca Di Gaudio, il sindaco di Salemi Vito Scalisi, il presidente dell'Ordine dei medici Filippo Mangiapane, i direttori sanitario e amministrativo, Danilo Greco e Danilo Palazzolo, il capo dipartimento Cure primarie Luca Fazio, parlamentari regionali e dirigenti dell'Asp.

In occasione dell'inaugurazione, il Commissario Straordinario Sabrina Pulvirenti, ha annunciato che al suo interno potranno stazionare nelle stanze dei pazienti oncologici i loro animali d'affezione come cani, gatti e conigli. Decisione confermata da una delibera che ha messo in vigore la decisione che riguarda gli ospedali di Trapani, Marsala, Mazara del Vallo, Castelvetrano e Alcamo.