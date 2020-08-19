  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

“Grazie al reparto di Cardiologia di Castelvetrano. Professionalità e competenza”

Resta sempre aggiornato

del 2026-03-07

Commenti
Immagine articolo: “Grazie al reparto di Cardiologia di Castelvetrano. Professionalità e competenza”

Una testimonianza positiva sulla sanità del territorio arriva dall’ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano.  Nella notte di giovedì scorso, a seguito di un problema di salute, mi sono recato al Pronto Soccorso della struttura, dove ho avuto modo di constatare la professionalità, la disponibilità e soprattutto l’umanità dei medici, degli infermieri e della cardiologa di turno.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Successivamente ho potuto conoscere più da vicino il reparto di Cardiologia, rimanendo positivamente colpito dall’organizzazione e dall’efficienza della struttura.  Parlando con alcuni infermieri ho anche appreso quanto impegno ci sia stato negli anni per far crescere questo reparto.

    Mi è stato raccontato di quanto il dott. Salvatore Martino abbia lavorato con determinazione per ottenere e sviluppare servizi fondamentali come l’emodinamica e la terapia intensiva cardiologica.  Il reparto di emodinamica, in particolare, appare oggi una realtà ben organizzata che non ha nulla da invidiare ad altre strutture del territorio, come quella di Sciacca.

    Spesso si parla delle criticità della sanità. Quando invece si incontrano professionalità, organizzazione e umanità è giusto riconoscerlo pubblicamente. Un ringraziamento quindi al personale del Pronto Soccorso e al reparto di Cardiologia diretto dal dott. Salvatore Martino per il lavoro che svolgono ogni giorno.  Tonino Bua

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Gelateria Guarino H2 dal 14 gennaio
  • a4 lisciandra
  • Salemi San Giuseppe fino al 22 marzo 2026 A4
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    26 Febbraio - Il lettore scrive: "Dopo lavori manto stradale non riparato a regola d'arte, chi vigila?"

    26 Febbraio - Il lettore scrive: “Semaforo di via Cavallaro a Marinella non funzionante da oltre un mese”

    24 Febbraio - Castelvetrano, cittadini scrivono al Prefetto e lanciano raccolta firme: "Basta buche"

    23 Febbraio - Il lettore scrive: "Manca sempre l'illuminazione nella strada 74 a Triscina, tranne quando si svolge il mercato del lunedì"

    16 Febbraio - Il lettore scrive: "Rami di grossi alberi invadono la carreggiata, pericoli per chi transita"

    I più letti

    Colto da malore improvvisamente, muore 42enne camionista sulla A29 direzione Trapani

    Preoccupazioni sull’aeroporto di Trapani-Birgi, l'On.Ciminnisi chiede chiarezza su impiego militare e tutela per lo scalo civile

    Falsi certificati DOP e IGP, sequestrati milioni di litri di vino - VIDEO

    Dimentica lo zaino con il PC fuori di casa, operatore Sager lo restituisce al proprietario

    ASP Trapani, sabato e domenica anche a Castelvetrano, mammografie, pap test e vaccinazioni HPV

    Clemente 8 marzo 2026 P1
    Lube store p1 dal 7 ottobre