“Grazie al reparto di Cardiologia di Castelvetrano. Professionalità e competenza”

del 2026-03-07

Una testimonianza positiva sulla sanità del territorio arriva dall’ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano. Nella notte di giovedì scorso, a seguito di un problema di salute, mi sono recato al Pronto Soccorso della struttura, dove ho avuto modo di constatare la professionalità, la disponibilità e soprattutto l’umanità dei medici, degli infermieri e della cardiologa di turno.

Successivamente ho potuto conoscere più da vicino il reparto di Cardiologia, rimanendo positivamente colpito dall’organizzazione e dall’efficienza della struttura. Parlando con alcuni infermieri ho anche appreso quanto impegno ci sia stato negli anni per far crescere questo reparto.

Mi è stato raccontato di quanto il dott. Salvatore Martino abbia lavorato con determinazione per ottenere e sviluppare servizi fondamentali come l’emodinamica e la terapia intensiva cardiologica. Il reparto di emodinamica, in particolare, appare oggi una realtà ben organizzata che non ha nulla da invidiare ad altre strutture del territorio, come quella di Sciacca.

Spesso si parla delle criticità della sanità. Quando invece si incontrano professionalità, organizzazione e umanità è giusto riconoscerlo pubblicamente. Un ringraziamento quindi al personale del Pronto Soccorso e al reparto di Cardiologia diretto dal dott. Salvatore Martino per il lavoro che svolgono ogni giorno. Tonino Bua