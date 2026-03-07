Referendum Giustizia 2026, Generazione Futura Lab sostiene il Sì

di: Comunicato Stampa - del 2026-03-07

Generazione Futura Lab nasce come spazio di riflessione e proposta rivolto alle nuove generazioni. Ci occupiamo di futuro, di istituzioni, di credibilità del sistema pubblico. E la giustizia è uno dei pilastri su cui si misura la qualità di una democrazia. Se la giustizia non funziona in modo chiaro, efficiente e percepito come imparziale, si indebolisce la fiducia dei cittadini nello Stato. Oggi il sistema giudiziario italiano soffre di criticità evidenti: tempi dei processi ancora troppo lunghi rispetto alla media europea, carichi di lavoro elevatissimi e una crescente sfiducia nell’imparzialità percepita del sistema, soprattutto penale. Al di là delle responsabilità individuali, l’assetto organizzativo attuale mostra tuttavia - per fortuna - margini di miglioramento.

A tal proposito Il 22 e 23 marzo 2026 gli italiani sono chiamati alle urne per esprimersi su un importante cambiamento costituzionale che riguarda l’ordinamento della magistratura. Si tratta di un referendum confermativo: voteremo per confermare o respingere una legge costituzionale già approvata dal Parlamento che introduce modifiche strutturali nell’organizzazione della giustizia. A differenza dei referendum abrogativi, non è previsto quorum: ciò che conta è la maggioranza dei voti validi espressi.

Cosa propone la riforma?

Al centro della riforma vi è la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti (i giudici) e magistrati requirenti (i pubblici ministeri): la Costituzione verrebbe modificata in modo che fin dall’ingresso nella magistratura ciascun professionista debba scegliere un percorso senza possibilità di passare dall’uno all’altro ruolo nel corso della carriera. Allo stesso tempo, l’assetto dell’autogoverno della magistratura (il Consiglio superiore della magistratura) verrebbe ridefinito in due organi distinti, uno per ciascun ruolo, e alcune componenti verrebbero selezionate anche tramite sorteggio anziché unicamente con voto elettorale.

Generazione Futura Lab, associazione culturale radicata nella provincia di Trapani, sostiene il Sì a questo referendum, non per un’adesione a una fazione politica, ma perché dal punto di vista evolutivo e di riforma complessiva il sistema della Giustizia deve progredire verso maggiore chiarezza di ruoli e trasparenza istituzionale, la distinzione netta tra chi giudica e chi accusa riduce ambiguità nella funzione giurisdizionale e rafforza la percezione, per il cittadino, di un giudice terzo rispetto all’accusa nei processi penalicontribuisce a consolidare la fiducia nella neutralità delle sentenze. Allineamento con modelli europei consolidati, numerosi ordinamenti europei prevedono percorsi distinti tra giudici e pubblici ministeri; l’esperienza comparata suggerisce che una separazione di carriera può favorire specializzazione e professionalizzazione coerenti con gli standard internazionali di organizzazione giudiziaria, Autogoverno più equilibrato, la riforma mira a ridurre l’influenza delle correnti interne nei processi di selezione e gestione delle carriere, introducendo meccanismi come il sorteggio per parte dei membri degli organi di autogoverno.

L’obiettivo è favorire un’autonomia meno esposta ai condizionamenti di fazione e più orientata alla qualità professionale ed infine la Modernizzazione costituzionale del sistema, la riforma non tocca l’autonomia esterna della magistratura, principio tutelato dalla Costituzione. Piuttosto, ridefinisce l’assetto interno su basi più chiare e coerenti con un ordinamento giudiziario moderno, contribuendo a ridurre sovrapposizioni e ambiguità che oggi possono generare inefficienze.

Un voto per la partecipazione

È fondamentale ricordare che andare a votare è un dovere civico oltre che un diritto. In un referendum confermativo la decisione degli elettori è determinante, il Sì ratificherà le modifiche costituzionali, mentre il No manterrà l’assetto vigente. Ogni voto conta, e l’astensione non influisce direttamente sull’esito ma riduce la voce collettiva del popolo sovrano. Generazione Futura Lab invita dunque alla partecipazione consapevole: non si tratta di un voto di schieramento politico, ma di una scelta che può segnare un passo in avanti nel percorso evolutivo del nostro sistema di giustizia, in coerenza con i valori di trasparenza, responsabilità e imparzialità che riteniamo essenziali per una democrazia matura.

Coordinatore Marsala Generazione Futura Lab

Avv. Alessandro LAUDICINA

(Foro di Marsala)

Coordinatore Castelvetrano Generazione Futura Lab

Avv. Valeria SCILIPOTI

(Foro di Bologna)