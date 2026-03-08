  • A3 dottor Gianni catalanotto
Folgore, pesante poker subito in casa. Il San Giorgio Piana passeggia al Paolo Marino

di: Redazione - del 2026-03-08

Immagine articolo: Folgore, pesante poker subito in casa. Il San Giorgio Piana passeggia al Paolo Marino

I rossoneri soccombono al Paolo Marino sotto i colpi di un San Giorgio Piana che già nel primo tempo si è portato sul doppio vantaggio in virtù della doppietta di Amaya. Mister Scalise ha rimescolato le carte rispetto alle gare precedenti, per via delle defezioni di D’Amato e Ousmane Diallo, portando Monterosso al centro dell’attacco e Lippo davanti alla difesa.

    • Nella ripresa all’ottavo l’episodio che è stato particolarmente contestato, Seckan s’invola e dopo aver calciato fuori impatta con Castiglione in uscita: per l’arbitro Luigi Canicattì di Agrigento dopo un cenno dell’assistente D’Alberti è rigore che lo stesso Seckan realizza. Poco dopo è lo stesso ex attaccante rossonero a siglare il poker. Poi nulla da evidenziare fino al novantesimo. Domenica di scena al Paolo Marino il Bagheria 1919. 

