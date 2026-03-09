Lavori di restauro Chiesa del Carmine e dell'Itria, Pro Loco sollecita l'Amministrazione Comunale
di: Comunicato Stampa - del 2026-03-09
Castelvetrano rischia di rischio di perdere il finanziamento per l’importo di 1.147.130,25 destinato alla Chiesa del Carmine e per l’importo di € 1.003.993,70 destinato alla Chiesa di Santa Maria dell’Itria, fondi finanziati ed ottenuti grazie al PNRR. Per questa ragione la Pro Loco Selinunte sollecita l'Amministrazione Comunale di Castelvetrano affinché si faccia promotrice di una conferenza di servizi che consenta di dirimere ogni persistente che interferisca con il rapido avvio dei lavori finanziati.
"Nonostante le diverse sollecitazioni - dichiara il Presidente della Pro Loco Pier Vincenzo Filardo - da parte dell’Arciprete Don Giuseppe Undari e di varie associazioni castelvetranesi, si palesa il grave rischio che i finanziamenti milionari possano vanificarsi presto: l’avvio dei lavori, previsto dal contratto di appalto sin dall’ottobre 2025, non è ancora avvenuto".