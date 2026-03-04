  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Selinus, la magia al piano di Cristian Budu, venerdì 6 marzo alle 18:30

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2026-03-04

Commenti
Immagine articolo: Selinus, la magia al piano di Cristian Budu, venerdì 6 marzo alle 18:30

Un viaggio attraverso culture, epoche e stili differenti, intrecciando la tradizione europea con le sonorità del Brasile, in un dialogo continuo tra memoria, colore e virtuosismo. Il programma alterna pagine di Chopin e Schumann con la musica di compositori brasiliani, dal classicismo europeo alla ricchezza ritmica e melodica del Novo Cancioneiro.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • I Ponteios di Mozart Camargo Guarnieri introducono un linguaggio raffinato e poetico, sospeso tra introspezione e vitalità ritmica, mentre i Preludi di Chopin offrono un contrappunto lirico e meditativo, in cui ogni frammento melodico diventa occasione di contemplazione e sfumatura espressiva. La successione dei pezzi crea un dialogo sottile tra due mondi apparentemente distanti, ma uniti dalla capacità di trasformare il pianoforte in strumento di narrazione e sentimento. Con la Arabeske Op. 18 di Schumann si apre una dimensione più intima e giocosa, dove la fantasia si intreccia al gesto poetico, preludio a un’esplorazione sonora ancora più ricca e vivace. 

    La musica brasiliana entra quindi in primo piano con Itiberê da Silva, Gnattali, T. Amélia, E. Nazareth, H. A. de Mesquita e H. Villa-Lobos, offrendo un caleidoscopio di ritmi, melodie e atmosfere: dal culto e dalla leggenda di Suite Litúrgica Negra, ai colori festosi di Quadrilha Heróica, dalle danze popolari alle impressioni seresteire del ciclo brasiliano di Villa-Lobos.Accanto alla virtuosità e all’eleganza della scrittura pianistica europea, questi brani rivelano la vitalità e la poesia della cultura brasiliana, fatta di ritmi sincopati, melodie evocative e paesaggi sonori unici. 

    Nel percorso di Cristian Budu, il pianoforte diventa così un ponte tra mondi, tra memoria e invenzione, tra lirismo e ritmo, tra introspezione e celebrazione della vita, restituendo all’ascoltatore un’esperienza musicale intensa e multiforme.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Gelateria Guarino H2 dal 14 gennaio
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • Salemi San Giuseppe fino al 22 marzo 2026 A4
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    26 Febbraio - Il lettore scrive: "Dopo lavori manto stradale non riparato a regola d'arte, chi vigila?"

    26 Febbraio - Il lettore scrive: “Semaforo di via Cavallaro a Marinella non funzionante da oltre un mese”

    24 Febbraio - Castelvetrano, cittadini scrivono al Prefetto e lanciano raccolta firme: "Basta buche"

    23 Febbraio - Il lettore scrive: "Manca sempre l'illuminazione nella strada 74 a Triscina, tranne quando si svolge il mercato del lunedì"

    16 Febbraio - Il lettore scrive: "Rami di grossi alberi invadono la carreggiata, pericoli per chi transita"

    I più letti

    Tragico incidente a Salemi. Muore un giovane dopo schianto fatale. Inutili i soccorsi

    Scontro all'alba, coinvolti tre mezzi, 6 feriti sulla SS115 alle porte di Sciacca

    Tragedia sul lavoro, precipita dal primo piano, muore un operaio di Mazara

    Dimentica lo zaino con il PC fuori di casa, operatore Sager lo restituisce al proprietario

    Salemi, rapina un'anziana, 29enne arrestato dai Carabinieri

    Clemente 8 marzo 2026 P1