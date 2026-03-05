  • A3 dottor Gianni catalanotto
Lunedì al Selinus il convegno "Il disagio invisibile". Riflessioni su bellezza, consapevolezza e percezione di sè nell'era dell'immagine

di: Publiredazionale - del 2026-03-05

L’inadeguatezza, la fragilità dell’autostima, il sentirsi non accettati e le false aspettative legate a modelli estetici distorti, spesso veicolati dai social, condizionano in modo sempre più critico il mondo giovanile e adolescenziale. Di questi temi si parlerà nel corso dell’interessante convegno che si terrà il 9 marzo 2026, con inizio alle ore 9:30, presso il Teatro Selinus.

    • L’evento è organizzato dal Polo Liceale di Castelvetrano, diretto dalla Prof.ssa Giulia Flavio, e da Multimedical – Ambulatorio di Medicina Estetica di Castelvetrano, realtà da sempre sensibile all’interazione con il territorio attraverso iniziative di carattere sociale, solidale e formativo. L’iniziativa, proposta dall’Amministratore di Multimedical, Dott.ssa Marilena Marotta, e dal Direttore Sanitario e Responsabile dell’Ambulatorio di Medicina Estetica, Dott.ssa Doriana Licata, vedrà le stesse relazionare insieme alla Dirigente Giulia Flavio e alla Dott.ssa in Psicologia Martina Burgio sul tema: “Il Disagio Invisibile: Corpo, mente e percezione di sé: educare alla consapevolezza nell’era dell’immagine”.

    Obiettivo del convegno è promuovere divulgazione scientifica, ascolto e interazione nel mondo scolastico, autentico tempio dell’educazione e della formazione. Gli studenti delle quinte classi del Polo Liceale saranno parte attiva della giornata e, al termine, verrà riconosciuto un premio speciale al miglior elaborato sul tema discusso.

    • Per i tradizionali saluti istituzionali interverranno: il Sindaco di Castelvetrano, Giovanni Lentini, e il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Salvatore Quinci.

    “I giovani, spesso – sottolineano la dott.ssa Marotta e la dott.ssa Licata – si trovano ad affrontare pressioni sociali e culturali che possono influire profondamente sulla percezione di sé e sull’autostima, compromettendo l’equilibrio psicologico. Questo fenomeno è ancora più evidente se osservato attraverso il filtro dei social. È fondamentale non chiudersi nel proprio disagio, ma parlarne e confrontarsi con chi può offrire un aiuto competente e significativo. La Medicina Estetica può rispondere a diverse esigenze, intervenendo anche su inestetismi che, in alcuni casi, generano un importante disagio emotivo. Guardarsi allo specchio e non piacersi è una difficoltà trasversale a tutte le età, ma nei giovani sotto i vent’anni assume una valenza ancora più delicata. Ascolto, corretta informazione e consapevolezza rappresentano strumenti essenziali per affrontare ogni forma di inadeguatezza. Per questo riteniamo preziosa la collaborazione con le scuole, che aprono le porte a momenti di confronto e formazione su tematiche complesse e di grande attualità. Ringraziamo la Dirigente Flavio per aver offerto a Multimedical l’opportunità di dialogare con gli studenti del Liceo su argomenti così importanti”.

    Il Dirigente del Polo Liceale  di Castelvetrano, Giulia Flavio in merito aggiunge: “Il nostro Istituto il 9 marzo sceglie di fermarsi a riflettere su un tema tanto delicato quanto urgente: il disagio invisibile. Invisibile perché spesso non si vede, non si nomina, non si comprende. Eppure abita le nostre scuole, le nostre case, le nostre relazioni in un tempo in cui l’immagine e l’apparenza sembrano prevalere sull’essere. La scuola ha il compito non solo di istruire, ma di educare alla consapevolezza, all’ascolto, al rispetto di sé e degli altri. Nel contesto educativo è fondamentale promuovere una corretta comprensione della medicina estetica responsabile, intesa come tutela del benessere psicofisico e non come risposta a modelli imposti o standard irrealistici. Allo stesso tempo, dobbiamo aiutare i nostri studenti a sviluppare uno spirito critico verso i messaggi dei media e dei social network, per saper distinguere tra realtà e costruzione artificiale dell’immagine. Ai nostri studenti voglio dire: imparare a conoscersi è il primo passo per costruire il proprio futuro con equilibrio e libertà".

