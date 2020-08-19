ASP Trapani, sabato e domenica anche a Castelvetrano, mammografie, pap test e vaccinazioni HPV

di: Comunicato Stampa - del 2026-03-06

Sabato e domenica due giorni di “Open Day” per gli screening oncologici, con mammografie, Pap test / HPV test e domenica anche vaccinazioni HPV. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, scende in campo con il Dipartimento di Prevenzione prevedendo per domani, sabato 7, e domenica 8 marzo, dalle ore 08.30 alle ore 13.30, due giorni di screening con mammografie e in diversi centri della provincia. Inoltre, verranno anche distribuiti dei #kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci alla popolazione target dello screening colon-retto (uomini e donne dai 50 ai 69 anni), con indicazioni per la corretta esecuzione e riconsegna. Domenica prevista anche la vaccinazione gratuita contro l’infezione da papilloma virus.

L'accesso alle prestazioni di screening avverrà tramite prenotazione al Numero Verde gratuito 800-152233 e il servizio è stato organizzato dal "Centro Gestionale Screening" del Dipartimento di Prevenzione.

A Castelvetrano – Ospedale Castelvetrano, 4° piano nel reparto di Radiologia di Ospedale Castelvetrano

Attraverso questa attività l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani intende incrementare la copertura degli screening cervicale, mammografico e colon-retto, recuperando gli utenti “non responder”.

Domenica la vaccinazione HPV, a cura dell’UOC Sanità pubblica ed Epidemiologia, verrà offerta in maniera gratuita e senza prescrizione medica. Tutte le donne dagli 11 anni compiuti fino ai 45 anni e gli uomini dagli 11 anni compiuti ai 26 anni, potranno recarsi nei seguenti centri vaccinali distrettuali dalle 9,00 alle 13,00: Castelvetrano: piazza Martiri d’Ungheria n. 1 ed a Campobello di Mazara: piazza Nino Buffa n.1