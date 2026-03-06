  • A3 dottor Gianni catalanotto
Salemi, tre consiglieri aderiscono a UDC e confermano sostegno al Sindaco Scalisi

di: Comunicato Stampa - del 2026-03-06

Immagine articolo: Salemi, tre consiglieri aderiscono a UDC e confermano sostegno al Sindaco Scalisi

L’Unione di Centro continua a rafforzare la propria presenza sul territorio della provincia di Trapani e in particolare nel Comune di Salemi. Entrano ufficialmente a far parte dell’Udc e confermano il loro sostegno all’azione amministrativa del Sindaco Vito Scalisi i seguenti amministratori locali: Leonardo Bascone, Assessore e Consigliere comunale; Giuseppe Lo Iacono, Consigliere comunale ed Alessia Rizzo, Consigliere comunale e Consigliere della Provincia di Trapani.

    • A darne comunicazione è il coordinatore provinciale dell’Udc di Trapani, On. Francesco Regina, che sottolinea il valore politico e territoriale di queste adesioni. “L’ingresso di questi amministratori locali nell’Unione di Centro rappresenta un passaggio molto importante per il radicamento del partito nel territorio trapanese e, in particolare, nella città di Salemi. Si tratta di figure che già svolgono un ruolo significativo nella vita amministrativa e che condividono i valori del nostro progetto politico, fondato su responsabilità, moderazione e attenzione ai bisogni delle comunità locali. A loro va il mio benvenuto e il mio ringraziamento per aver scelto di rafforzare il percorso dell’Udc”.

    Soddisfazione è stata espressa anche dal coordinatore regionale dell’Udc, On. Decio Terrana, che evidenzia la crescente attrattività del partito in Sicilia. “Le adesioni che registriamo a Salemi sono l’ennesima dimostrazione di come l’Unione di Centro sia oggi sempre più attrattiva per amministratori e rappresentanti delle istituzioni locali. In tutta la Sicilia stiamo registrando numerosi ingressi di amministratori che riconoscono nel nostro partito una casa politica credibile, radicata e capace di rappresentare i valori del moderatismo e della buona amministrazione. Continueremo a lavorare per rafforzare ulteriormente la nostra presenza nei territori e sostenere con convinzione le realtà amministrative che operano con serietà e responsabilità, come quella guidata dal Sindaco Vito Scalisi”.

