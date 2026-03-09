  • A3 dottor Gianni catalanotto
Dispositivi anti aggressione consegnati ai Pronto Soccorso in Provincia di Trapani

del 2026-03-09

Immagine articolo: Dispositivi anti aggressione consegnati ai Pronto Soccorso in Provincia di Trapani

Consegnati ieri, in occasione della giornata internazionale della donna, agli operatori di Pronto Soccorso degli ospedali di tutta l’ASP Trapani, i dispositivi antiaggressione.

    • Il Commissario straordinario Sabrina Pulvirenti ha voluto visitare tutte le unità operative di Emergenza urgenza consegnando i dispositivi "uomo a terra" tracker, due per ogni reparto di pronto soccorso, uno per il medico ed uno per l’infermiere. Il dispositivo sarà indossato dall’operatore ed è direttamente collegato alla centrale operativa della vigilanza. Questo è dotato di pulsante di allarme che l’operatore potrà utilizzare in situazioni di pericolo. Inoltre, qualora non vi fosse il tempo minimo di reazione e dovesse cadere a terra, in automatico il dispositivo lancerà l’allarme, sempre alla centrale di vigilanza.

    Dopo questa prima consegna al personale dell’area di emergenza e urgenza ospedaliera, seguirà la consegna all’area della Psichiatria, Spdc e Serd, e dopo anche all’area utenza, quale Cup e casse. "La sicurezza è fondamentale per il nostro personale, perché possa operare nella massima serenità, ma confidiamo nel buon senso dell’utenza.

    I device traker sono stati consegnati simbolicamente in questa giornata particolare, partendo dal P.S. di Mazara del Vallo, poi Castelvetrano, Alcamo, Marsala e Trapani. Con l’occasione abbiamo anche donato un omaggio floreale alle nostre operatrici - medici, infermiere e Oss - salutando anche le colleghe di Salemi".

