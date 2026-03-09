Folgore, si è dimesso Ciro Scalisa dalla guida tecnica. Cosa faranno i calciatori a lui legati?

di: Redazione - del 2026-03-09

Si è dimesso Ciro Scalise, tecnico della Folgore che ha guidato i rossoneri dall a tredicesima giornata fino a ieri, in occasione di Folgore-San Giorgio Piana, gara valevole per la 25esima giornata del Campionato di Eccellenza. Dal proprio profilo social il tecnico pugliese, ha pubblicato un post con il quale ha ringraziato tutti ma per motivi strettamente personali, condivisi con il Presidente, ha rassegnato le sue dimissioni.

"Ci sono storie che finiscono oppure no. Oggi finisce definitivamente la mia avventura alla Folgore alla guida di questa storica società che ho avuto l'onore di guidare, dispiace farlo dopo una sconfitta ma è inevitabile farlo. Confermo le mie dimissioni della scorsa settimana consapevole di aver dato tutto per questi colori. Lascio a chi mi succederà la squadra ai playout così come la società mi aveva chiesto a inizio del mio mandato. Grazie alla Presidente Barraco per l'opportunità data e grazie a chi mi è stato vicino nel mio percorso. Grazie a tutta la gente di Castelvetrano che non mi ha mai fatto mancare il loro saluto, porterò sempre quelle splendide chiacchierate in ogni angolo della città. Grazie ancora ma sopraggiunti problemi personali mi hanno portato a questa decisione condivisa con la Presidentessa. Auguro a voi tutti le migliori fortune. Forza Folgore!".

Addetti ai lavori e sportivi si chiedono se tutti i calciatori che lo hanno seguito in questa parentesi castelvetranese continueranno la loro avventura in rossonero. Intanto escono i primi nomi di papabili successori alla panchina rossonera, molti tifosi vorrebbero Vito Signorello, storico capitano della Folgore. Alcuni rumors dicono di Vito Alesi, ma da comprendere se l'impegno nelle giovanili possa essere coniugato ed autorizzato con la direzione di una Prima Squadra. Un fatto al momento è certo, la Folgore si appresta ad avere il quarto allenatore della stagione.