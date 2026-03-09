  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • Lube R3 dal 2 gennaio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Folgore, si è dimesso Ciro Scalisa dalla guida tecnica. Cosa faranno i calciatori a lui legati?

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-03-09

Commenti
Immagine articolo: Folgore, si è dimesso Ciro Scalisa dalla guida tecnica. Cosa faranno i calciatori a lui legati?

Si è dimesso Ciro Scalise, tecnico della Folgore che ha guidato i rossoneri dall a tredicesima giornata fino a ieri, in occasione di Folgore-San Giorgio Piana, gara valevole per la 25esima giornata del Campionato di Eccellenza. Dal proprio profilo social il tecnico pugliese, ha pubblicato un post con il quale ha ringraziato tutti ma per motivi strettamente personali, condivisi con il Presidente, ha rassegnato le sue dimissioni. 

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • "Ci sono storie che finiscono oppure no. Oggi finisce definitivamente la mia avventura alla Folgore alla guida di questa storica società che ho avuto l'onore di guidare, dispiace farlo dopo una sconfitta ma è inevitabile farlo. Confermo le mie dimissioni della scorsa settimana consapevole di aver dato tutto per questi colori. Lascio a chi mi succederà la squadra ai playout così come la società mi aveva chiesto a inizio del mio mandato. Grazie alla Presidente Barraco per l'opportunità data e grazie a chi mi è stato vicino nel mio percorso. Grazie a tutta la gente di Castelvetrano che non mi ha mai fatto mancare il loro saluto, porterò sempre quelle splendide chiacchierate in ogni angolo della città. Grazie ancora ma sopraggiunti problemi personali mi hanno portato a questa decisione condivisa con la Presidentessa. Auguro a voi tutti le migliori fortune. Forza Folgore!". 

    Addetti ai lavori e sportivi si chiedono se tutti i calciatori che lo hanno seguito in questa parentesi castelvetranese continueranno la loro avventura in rossonero. Intanto escono i primi nomi di papabili successori alla panchina rossonera, molti tifosi vorrebbero Vito Signorello, storico capitano della Folgore. Alcuni rumors dicono di Vito Alesi, ma da comprendere se l'impegno nelle giovanili possa essere coniugato ed autorizzato con la direzione di una Prima Squadra. Un fatto al momento è certo, la Folgore si appresta ad avere il quarto allenatore della stagione. 

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Gelateria Guarino H2 dal 14 gennaio
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Salemi San Giuseppe fino al 22 marzo 2026 A4
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Casa Azzurra apartments h2
  • a4 lisciandra

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    26 Febbraio - Il lettore scrive: "Dopo lavori manto stradale non riparato a regola d'arte, chi vigila?"

    26 Febbraio - Il lettore scrive: “Semaforo di via Cavallaro a Marinella non funzionante da oltre un mese”

    24 Febbraio - Castelvetrano, cittadini scrivono al Prefetto e lanciano raccolta firme: "Basta buche"

    23 Febbraio - Il lettore scrive: "Manca sempre l'illuminazione nella strada 74 a Triscina, tranne quando si svolge il mercato del lunedì"

    16 Febbraio - Il lettore scrive: "Rami di grossi alberi invadono la carreggiata, pericoli per chi transita"

    I più letti

    Colto da malore improvvisamente, muore 42enne camionista sulla A29 direzione Trapani

    Annullata confisca milionaria verso Gianfranco Becchina. Escluso legame con Messina Denaro. Palazzo Pignatelli verrà restituito

    Falsi certificati DOP e IGP, sequestrati milioni di litri di vino - VIDEO

    “Grazie al reparto di Cardiologia di Castelvetrano. Professionalità e competenza”

    ASP Trapani, sabato e domenica anche a Castelvetrano, mammografie, pap test e vaccinazioni HPV