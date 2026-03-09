  • A3 dottor Gianni catalanotto
Grande attesa per il Trofeo Nazionale Circuiti Cittadini di Karting a Castelvetrano il 14 e 15 marzo

di: Redazione - del 2026-03-09

Immagine articolo: Grande attesa per il Trofeo Nazionale Circuiti Cittadini di Karting a Castelvetrano il 14 e 15 marzo

Il centro di Castelvetrano si trasformerà in un circuito cittadino di Karting il prossimo weekend, 14 e 15 marzo 2026, infatti si svolgerà, nel contesto dell'evento “Sabor Latino – International Street Food” la Prima Prova del Trofeo Nazionale Circuiti Cittadini 2026, organizzato dall'Associazione PKS Italia Motosport di cui fanno parte i titolare del Circuito Internazionale di Triscina. Nei giorni scorsi la nostra redazione ha raccolto le testimonianze di Anna Maria Scarpitta e Dario Anastasi del Circuito Internazionale di Triscina

    • "Entreremo in scena, infuocheremo le strade cittadine di Castelvetrano - ha riferito la speaker del Circuito Anna Maria Scarpitta - con la prima prova del Trofeo Nazionale Circuiti Cittadini. Quindi sarà veramente una gara portata in città che sarà teatro e spettacolo. Parteciperanno tutte le categorie". 

    "Sarà allestito - dichiara Dario Anastasi - questo mini circuito recintato con le protezioni che sono dei soft crash, delle balle di fieno e delle transenne alte per delimitare. Ringraziamo tutti, anche il Sindaco Lentini che ha risposto con grande entusiasmo questa prima prova del Campionato Regionale. Cercare di portare il karting e farlo conoscere il più possibile anche dentro le città che è linfa vitale per il futuro anche degli impianti permanenti. Gli organizzatori siamo sempre noi - conclude Anastasi - come Associazione che è la PKS Italia Motosport, che ci occupiamo anche del campionato permanente di piste, non solo circuiti cittadini".

    • RIVEDI LE INTERVISTE REALIZZATE DA CNEWS.IT

