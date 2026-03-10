Selinus, confessioni al Pianoforte, Piano Recital con Ruben Micieli, venerdì 13 marzo

di: Comunicato Stampa - del 2026-03-10

Appuntamento con la grande musica al Teatro Selinus di Castelvetrano, venerdì 13 marzo alle ore 18:30. Un viaggio intimo nell’universo poetico di Frédéric Chopin, dove il pianoforte diventa voce dell’anima e spazio di confessione.

Dalla sospesa eleganza del Notturno op. 27 n. 2 alla brillantezza del Grande Valzer op. 18, dalla tensione narrativa della Ballata n. 1 fino alla libertà visionaria della Polacca-Fantasia op. 61, il programma attraversa alcune delle pagine più intense del compositore. Le Mazurche op. 24 evocano la memoria e il ritmo della terra polacca, mentre la Sonata n. 2 op. 35, con la celebre Marcia funebre, conduce verso un finale di profonda forza drammatica.

Nel recital di Ruben Micieli, ogni pagina diventa racconto e meditazione: un percorso tra lirismo, virtuosismo e introspezione, in cui la musica di Chopin si rivela nella sua dimensione più autentica e umana.