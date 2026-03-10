  • A3 Conad
Selinus, confessioni al Pianoforte, Piano Recital con Ruben Micieli, venerdì 13 marzo

del 2026-03-10

Selinus, confessioni al Pianoforte, Piano Recital con Ruben Micieli, venerdì 13 marzo

Appuntamento con la grande musica al Teatro Selinus di Castelvetrano, venerdì 13 marzo alle ore 18:30. Un viaggio intimo nell’universo poetico di Frédéric Chopin, dove il pianoforte diventa voce dell’anima e spazio di confessione.

    • Dalla sospesa eleganza del Notturno op. 27 n. 2 alla brillantezza del Grande Valzer op. 18, dalla tensione narrativa della Ballata n. 1 fino alla libertà visionaria della Polacca-Fantasia op. 61, il programma attraversa alcune delle pagine più intense del compositore. Le Mazurche op. 24 evocano la memoria e il ritmo della terra polacca, mentre la Sonata n. 2 op. 35, con la celebre Marcia funebre, conduce verso un finale di profonda forza drammatica.

    Nel recital di Ruben Micieli, ogni pagina diventa racconto e meditazione: un percorso tra lirismo, virtuosismo e introspezione, in cui la musica di Chopin si rivela nella sua dimensione più autentica e umana.

