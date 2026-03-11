  • A3 dottor Gianni catalanotto
Il Sicilia Futsal sale al quinto posto, stasera terzo turno di Coppa al campo Cafena alle 21

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-03-11

Commenti
Immagine articolo: Il Sicilia Futsal sale al quinto posto, stasera terzo turno di Coppa al campo Cafena alle 21

Dopo aver vinto contro il Sant'isidoro Bagheria in casa per 4-3 con goal di Totta, Corso, Galfano e Vaiana, all'ultimo minuto, i ragazzi di mister Messina raggiungono il quinto posto in classifica e si apprestano ad affrontare il terzo turno di Coppa Sicilia contro la Dribbling di Marsala, società che è al primo posto in classifica. Il Sicilia Futsal viene da un periodo di forma straordinario con 13 punti in 5 partite e vuole continuare questa striscia positiva. 

    • Mister Messina ha dichiarato: "Adesso viene il difficile perché lottare su due fronti non è semplice soprattutto se si ha una squadra giovane e con molti ragazzi che sono alla prima esperienza in questa categoria ma allo stesso tempo il gruppo è molto migliorato non solo dal punto di vista tecnico ma soprattutto mentale e questo periodo di forma è figlio di questa crescita, vincere due partite di fila contro due squadre di alta classifica con goal all'ultimo minuto è da grande squadra che non molla mai". 

    "Affronteremo la Dribbling con la consapevolezza - prosegue Federico Messina - che possiamo lottare alla pari contro tutti e che ogni parita ha una storia a se, soprattutto quelle di coppa che si giocano su due incontri, proprio per questo non bisogna sbagliare l'approccio e per fare ciò bisogna avere anche l'appoggio del pubblico che in queste ultime partite non è mai mancato". 

    Le due squadre si trovano in un periodo di forma straordinario e si daranno battaglia mercoledì 11 marzo in quel di Castelvetrano presso il campo della Cafena alle ore 21.

