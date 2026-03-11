  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • Lube R3 dal 2 gennaio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Partanna, inaugurata la quarta "sezione dell'asilo nido comunale

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-03-11

Commenti
Immagine articolo: Partanna, inaugurata la quarta "sezione dell'asilo nido comunale

Nei giorni scorsi è stata inaugurata la quarta “sezione” dell’asilo nido comunale a Partanna, un traguardo atteso che amplia un servizio ormai indispensabile per molte famiglie. Con l’insediamento dell’attuale amministrazione, la situazione è stata ripresa con decisione; ricostruito l’iter amministrativo e completati gli adempimenti necessari, il progetto, a lungo caduto nel dimenticatoio, è stato finalmente portato a termine.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Negli anni, infatti, il progetto aveva subito ritardi burocratici e solleciti dell’assessorato regionale rimasti senza risposta, da parte della vecchia amministrazione, rischiando di compromettere il finanziamento previsto.

    Il percorso che ha portato all'apertura della nuova sezione è stato seguito passo dopo passo, con particolare attenzione e solerzia dall'assessore alle Politiche Sociali Roberto De Gennaro Crescenti che, insieme al Sindaco e alla Vice Sindaco, ha accompagnato ogni fase della procedura, mantenendo un costante raccordo con gli uffici dell'assessorato regionale per portare avanti e definire l'intera trafila amministrativa.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Un ringraziamento particolare è stato rivolto agli uffici comunali e a chi ha contribuito con professionalità: i dirigenti Giuseppe Cangemi e Gianni Calderone, Titti Glorioso, coordinatrice dell’asilo nido, e tutti gli impiegati che hanno reso possibile l’apertura della nuova sezione.

    Dopo tredici anni, l'ampliamento segna non solo l’apertura di un nuovo spazio educativo, ma anche il completamento di un iter a lungo sospeso, dimostrando come determinazione e collaborazione tra amministrazione e struttura comunale possano trasformare gli impegni in servizi concreti per la comunità.

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Gelateria Guarino H2 dal 14 gennaio
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Salemi San Giuseppe fino al 22 marzo 2026 A4
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • a4 lisciandra
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Casa Azzurra apartments h2

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    26 Febbraio - Il lettore scrive: "Dopo lavori manto stradale non riparato a regola d'arte, chi vigila?"

    26 Febbraio - Il lettore scrive: “Semaforo di via Cavallaro a Marinella non funzionante da oltre un mese”

    24 Febbraio - Castelvetrano, cittadini scrivono al Prefetto e lanciano raccolta firme: "Basta buche"

    23 Febbraio - Il lettore scrive: "Manca sempre l'illuminazione nella strada 74 a Triscina, tranne quando si svolge il mercato del lunedì"

    16 Febbraio - Il lettore scrive: "Rami di grossi alberi invadono la carreggiata, pericoli per chi transita"

    I più letti

    Annullata confisca milionaria verso Gianfranco Becchina. Escluso legame con Messina Denaro. Palazzo Pignatelli verrà restituito

    Mafia e corruzione, arrestato Giancarlo Teresi, sotto la lente anche la bonifica al porto di Marinella

    “Grazie al reparto di Cardiologia di Castelvetrano. Professionalità e competenza”

    Campobello, deteneva 1,5 kg di droga in casa, arrestato 47enne

    Grande attesa per il Trofeo Nazionale Circuiti Cittadini di Karting a Castelvetrano il 14 e 15 marzo