Partanna, inaugurata la quarta "sezione dell'asilo nido comunale

di: Redazione - del 2026-03-11

Nei giorni scorsi è stata inaugurata la quarta “sezione” dell’asilo nido comunale a Partanna, un traguardo atteso che amplia un servizio ormai indispensabile per molte famiglie. Con l’insediamento dell’attuale amministrazione, la situazione è stata ripresa con decisione; ricostruito l’iter amministrativo e completati gli adempimenti necessari, il progetto, a lungo caduto nel dimenticatoio, è stato finalmente portato a termine.

Negli anni, infatti, il progetto aveva subito ritardi burocratici e solleciti dell’assessorato regionale rimasti senza risposta, da parte della vecchia amministrazione, rischiando di compromettere il finanziamento previsto.

Il percorso che ha portato all'apertura della nuova sezione è stato seguito passo dopo passo, con particolare attenzione e solerzia dall'assessore alle Politiche Sociali Roberto De Gennaro Crescenti che, insieme al Sindaco e alla Vice Sindaco, ha accompagnato ogni fase della procedura, mantenendo un costante raccordo con gli uffici dell'assessorato regionale per portare avanti e definire l'intera trafila amministrativa.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto agli uffici comunali e a chi ha contribuito con professionalità: i dirigenti Giuseppe Cangemi e Gianni Calderone, Titti Glorioso, coordinatrice dell’asilo nido, e tutti gli impiegati che hanno reso possibile l’apertura della nuova sezione.

Dopo tredici anni, l'ampliamento segna non solo l’apertura di un nuovo spazio educativo, ma anche il completamento di un iter a lungo sospeso, dimostrando come determinazione e collaborazione tra amministrazione e struttura comunale possano trasformare gli impegni in servizi concreti per la comunità.