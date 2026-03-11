Folgore, la scelta tecnica ricade su Marino, situazione “spinosa” con i calciatori

di: Redazione - del 2026-03-11

Dopo le dimissioni del tecnico pugliese Ciro Scalise, formalmente per motivi personali ma sicuramente accelerati da questioni economico-organizzative in seno alla dirigenza rossonera, la società ha scelto il suo sostituto: notizia di oggi è il richiamo dell’allenatore mazarese Dino Marino, esonerato il 30 novembre al termine della gara Folgore-Misilmeri.

Secondo quanto è trapelato alla scelta di richiamare Marino si è giunti dopo una serie di chiamate del Presidente rossonero che ha ricevuto i no da parte di Alesi, attuale tecnico degli Under 17 della Belice Sport, di Vito Signorello, di Filippo Foscari ed in ultimo contattato anche Giovanni Messana, reduce dall’esperienza alla Castelvetrano 2024 in Terza Categoria. Una panchina che scotta non fa gola a molti specialmente perché la situazione all’interno dello spogliatoio non è delle migliori.

Marino ritroverà un gruppo di ragazzi afflitto anche dalle ultime prestazioni incolore e dall’addio di Scalise, allenatore che ha portato quasi tutti i componenti dell’attuale rosa. In molti si domandano se tutti rimarranno perché voci insistenti danno per probabile l’addio di alcuni calciatori, che dopo le dimissioni di alcuni collaboratori societari che hanno garantito gli ultimi emolumenti, esigono garanzie dal club. Intanto Dino Marino oggi dirigerà il suo primo allenamento da rientrante in vista della gara di domenica contro il Bagheria 1919, squadra che oggi rischia di essere impelagata nel quint’ultimo posto in classifica.

A corredo dell'articolo pubblicato da codesta redazione, per onor di informazione, Vito Signorello e Giovanni Messana, non hanno parlato con la dirigenza. Chiamati a telefono non hanno risposto.