  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • Lube R3 dal 2 gennaio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Folgore, la scelta tecnica ricade su Marino, situazione “spinosa” con i calciatori

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-03-11

Commenti
Immagine articolo: Folgore, la scelta tecnica ricade su Marino, situazione “spinosa” con i calciatori

Dopo le dimissioni del tecnico pugliese Ciro Scalise, formalmente per motivi personali ma sicuramente accelerati da questioni economico-organizzative in seno alla dirigenza rossonera, la società ha scelto il suo sostituto: notizia di oggi è il richiamo dell’allenatore mazarese Dino Marino, esonerato il 30 novembre al termine della gara Folgore-Misilmeri.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Secondo quanto è trapelato alla scelta di richiamare Marino si è giunti dopo una serie di chiamate del Presidente rossonero che ha ricevuto i no da parte di Alesi, attuale tecnico degli Under 17 della Belice Sport, di Vito Signorello, di Filippo Foscari ed in ultimo contattato anche Giovanni Messana, reduce dall’esperienza alla Castelvetrano 2024 in Terza Categoria. Una panchina che scotta non fa gola a molti specialmente perché la situazione all’interno dello spogliatoio non è delle migliori.

    Marino ritroverà un gruppo di ragazzi afflitto anche dalle ultime prestazioni incolore e dall’addio di Scalise, allenatore che ha portato quasi tutti i componenti dell’attuale rosa. In molti si domandano se tutti rimarranno perché voci insistenti danno per probabile l’addio di alcuni calciatori, che dopo le dimissioni di alcuni collaboratori societari che hanno garantito gli ultimi emolumenti, esigono garanzie dal club. Intanto Dino Marino oggi dirigerà il suo primo allenamento da rientrante in vista della gara di domenica contro il Bagheria 1919, squadra che oggi rischia di essere impelagata nel quint’ultimo posto in classifica. 

    A corredo dell'articolo pubblicato da codesta redazione, per onor di informazione, Vito Signorello e Giovanni Messana, non hanno parlato con la dirigenza. Chiamati a telefono non hanno risposto.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Gelateria Guarino H2 dal 14 gennaio
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • Salemi San Giuseppe fino al 22 marzo 2026 A4
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    26 Febbraio - Il lettore scrive: "Dopo lavori manto stradale non riparato a regola d'arte, chi vigila?"

    26 Febbraio - Il lettore scrive: “Semaforo di via Cavallaro a Marinella non funzionante da oltre un mese”

    24 Febbraio - Castelvetrano, cittadini scrivono al Prefetto e lanciano raccolta firme: "Basta buche"

    23 Febbraio - Il lettore scrive: "Manca sempre l'illuminazione nella strada 74 a Triscina, tranne quando si svolge il mercato del lunedì"

    16 Febbraio - Il lettore scrive: "Rami di grossi alberi invadono la carreggiata, pericoli per chi transita"

    I più letti

    Annullata confisca milionaria verso Gianfranco Becchina. Escluso legame con Messina Denaro. Palazzo Pignatelli verrà restituito

    Mafia e corruzione, arrestato Giancarlo Teresi, sotto la lente anche la bonifica al porto di Marinella

    “Grazie al reparto di Cardiologia di Castelvetrano. Professionalità e competenza”

    Campobello, deteneva 1,5 kg di droga in casa, arrestato 47enne

    Grande attesa per il Trofeo Nazionale Circuiti Cittadini di Karting a Castelvetrano il 14 e 15 marzo