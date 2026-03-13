  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

ASP Trapani, al via la formazione dei medici sul Fascicolo sanitario elettronico 2.0

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2026-03-13

Commenti
Immagine articolo: ASP Trapani, al via la formazione dei medici sul Fascicolo sanitario elettronico 2.0

Rafforzare le competenze digitali dei professionisti della salute e accompagnare la trasformazione tecnologica della sanità. Con questo obiettivo l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani in sinergia con l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia avvia un percorso formativo dedicato al Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0, strumento cardine del processo di innovazione previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Il programma rientra nel progetto nazionale “PNRR FSE 2.0” per l’incremento delle competenze digitali dei professionisti del Servizio sanitario. Le attività sono state avviate con il webinar introduttivo del 10 marzo 2026, che ha offerto ai partecipanti una prima panoramica sulle principali novità del Fascicolo Sanitario Elettronico e sulle prospettive di sviluppo del sistema.

    La fase successiva prenderà il via dal 16 marzo 2026, quando sarà reso disponibile il corso “Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 – Corso di Formazione Base Generale”, erogato in modalità FAD asincrona attraverso la piattaforma LMS del Provider Nazionale Standard n. 409 Gutenberg.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Il percorso formativo avrà una durata complessiva di 14 ore in formazione a distanza e sarà articolato in due momenti distinti ma complementari.

    La formazione all’utilizzo ed alimentazione del FSE è un passo fondamentale per rendere più semplice e veloce ai pazienti l’utilizzo dei loro dati di salute – spiega la commissaria straordinaria dell’Asp di Trapani Sabrina Pulvirenti -. Questo corso di formazione rivolto ai medici di famiglia, pediatri di libera scelta e medici delle strutture accreditate ed in un prossimo futuro anche ai farmacisti è l’esempio concreto di come lavorare insieme – Asp e Ordine dei Medici – rende possibile raggiungere un obiettivo per i nostri utenti”.

    La digitalizzazione della sanità è una sfida che riguarda tutti i professionisti - sottolinea il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Trapani, Filippo Mangiapane -. Il Fascicolo Sanitario Elettronico rappresenta uno strumento fondamentale per migliorare la continuità assistenziale e la qualità delle cure. È quindi essenziale che i medici possano acquisire non soltanto una conoscenza normativa del sistema, ma anche competenze pratiche per utilizzarlo efficacemente all’interno delle piattaforme informatiche che già impiegano nella loro attività quotidiana”.

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Salemi San Giuseppe fino al 22 marzo 2026 A4
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • a4 lisciandra
  • Casa Azzurra apartments h2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    26 Febbraio - Il lettore scrive: "Dopo lavori manto stradale non riparato a regola d'arte, chi vigila?"

    26 Febbraio - Il lettore scrive: “Semaforo di via Cavallaro a Marinella non funzionante da oltre un mese”

    24 Febbraio - Castelvetrano, cittadini scrivono al Prefetto e lanciano raccolta firme: "Basta buche"

    23 Febbraio - Il lettore scrive: "Manca sempre l'illuminazione nella strada 74 a Triscina, tranne quando si svolge il mercato del lunedì"

    16 Febbraio - Il lettore scrive: "Rami di grossi alberi invadono la carreggiata, pericoli per chi transita"

    I più letti

    Mafia e corruzione, arrestato Giancarlo Teresi, sotto la lente anche la bonifica al porto di Marinella

    Campobello, finti carabinieri sottraggono migliaia di euro di preziosi ad anziana

    Campobello, deteneva 1,5 kg di droga in casa, arrestato 47enne

    Grande attesa per il Trofeo Nazionale Circuiti Cittadini di Karting a Castelvetrano il 14 e 15 marzo

    Distrugge con un'ascia il defibrillatore della caserma, denunciato 49enne