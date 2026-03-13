ASP Trapani, al via la formazione dei medici sul Fascicolo sanitario elettronico 2.0

di: Comunicato Stampa - del 2026-03-13

Rafforzare le competenze digitali dei professionisti della salute e accompagnare la trasformazione tecnologica della sanità. Con questo obiettivo l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani in sinergia con l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia avvia un percorso formativo dedicato al Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0, strumento cardine del processo di innovazione previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il programma rientra nel progetto nazionale “PNRR FSE 2.0” per l’incremento delle competenze digitali dei professionisti del Servizio sanitario. Le attività sono state avviate con il webinar introduttivo del 10 marzo 2026, che ha offerto ai partecipanti una prima panoramica sulle principali novità del Fascicolo Sanitario Elettronico e sulle prospettive di sviluppo del sistema.

La fase successiva prenderà il via dal 16 marzo 2026, quando sarà reso disponibile il corso “Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 – Corso di Formazione Base Generale”, erogato in modalità FAD asincrona attraverso la piattaforma LMS del Provider Nazionale Standard n. 409 Gutenberg.

Il percorso formativo avrà una durata complessiva di 14 ore in formazione a distanza e sarà articolato in due momenti distinti ma complementari.

“La formazione all’utilizzo ed alimentazione del FSE è un passo fondamentale per rendere più semplice e veloce ai pazienti l’utilizzo dei loro dati di salute – spiega la commissaria straordinaria dell’Asp di Trapani Sabrina Pulvirenti -. Questo corso di formazione rivolto ai medici di famiglia, pediatri di libera scelta e medici delle strutture accreditate ed in un prossimo futuro anche ai farmacisti è l’esempio concreto di come lavorare insieme – Asp e Ordine dei Medici – rende possibile raggiungere un obiettivo per i nostri utenti”.

“La digitalizzazione della sanità è una sfida che riguarda tutti i professionisti - sottolinea il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Trapani, Filippo Mangiapane -. Il Fascicolo Sanitario Elettronico rappresenta uno strumento fondamentale per migliorare la continuità assistenziale e la qualità delle cure. È quindi essenziale che i medici possano acquisire non soltanto una conoscenza normativa del sistema, ma anche competenze pratiche per utilizzarlo efficacemente all’interno delle piattaforme informatiche che già impiegano nella loro attività quotidiana”.