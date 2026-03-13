  • A3 Conad
Sabato 21 e domenica 22 marzo, tornano le Giornate di Primavera promosse dal Gruppo FAI Castelvetrano

di: Comunicato Stampa - del 2026-03-13

Immagine articolo: Sabato 21 e domenica 22 marzo, tornano le Giornate di Primavera promosse dal Gruppo FAI Castelvetrano

(ph. Immagine di repertorio)

Sabato 21 e Domenica 22 Marzo 2026 anche il Gruppo FAI di Castelvetrano parteciperà alle “Giornate di Primavera” uno degli eventi nazionali in cui il FAI ( Fondo Ambiente italiano), come da tradizione, aprirà al pubblico in tutta Italia, luoghi speciali solitamente chiusi o poco conosciuti e valorizzati del nostro patrimonio culturale e paesaggistico. Quest’anno il percorso proposto dal nostro Gruppo, prevede la visita-guidata: della Villa delle Rimembranze, la Cappella del Santo Calvario, la Chiesa di San Francesco di Paola, il Monumento ai caduti, Porta di Mare e Villa Falcone e Borsellino.

    • Saranno raccontate attraverso le due Ville più importanti, pagine importanti della Storia della nostra
    Città: usi e tradizioni perdute, le feste religiose più care alla nostra Comunità, eventi misconosciuti,
    personaggi illustri.

    Domenica 22 dalle ore 11.00 il Gruppo del “ Re Letturino” organizzerà presso la Villa “Falcone
    Borsellino” giochi ed attività per i bambini. Sempre in occasione delle Giornate di Primavera, giovedì 19 marzo ore 8.30 si svolgerà nell’Aula Magna del Liceo classico “G. Pantaleo”, il seminario organizzato dall’Istituto comprensivo “ Di Matteo” in collaborazione con il Gruppo Fai, dal titolo: “Una giornata con il FAI: percorsi d’acqua e di storia. Castelvetrano narrata dai giovani” un evento dedicato alla storia, all’identità e al patrimonio artistico della nostra Città che verranno narrati anche attraverso video realizzati dagli studenti stessi.

    • A fare da Ciceroni delle visite-guidate, secondo la mission del FAI che ha, come uno dei suoi obiettivi principali quello di sensibilizzare i giovani alla valorizzazione ed alla salvaguardia del patrimonio storico-artistico, sarà un gruppo di studenti del Liceo classico “G.Pantaleo” che affiancato quest’anno da un gruppo di studenti della Scuola media “Capuana Pardo”.

    Orari: Sabato 21 Marzo: ore 15.30 -19.00 Domenica 22 ore 9.30 – 13.30 ore 15.30-19.00
    Per informazioni e prenotazioni chiamate il numero : 338.56.18.137.

    Graziella Zizzo Responsabile Gruppo Fai di Castelvetrano

