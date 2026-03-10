"Grato alla RSA dell'Ospedale di Castelvetrano", lettera di ringraziamento di un cittadino al personale sanitario

di: Redazione - del 2026-03-10

Un ringraziamento pubblico per l’assistenza ricevuta. È questo il significato della lettera che il signor Pietro Vassallo ha voluto rendere pubblica per esprimere la propria gratitudine alla RSA dell’Ospedale di Castelvetrano. Il nostro lettore sottolinea la qualità del servizio offerto dalla struttura e, soprattutto, la professionalità, l’umanità e la dedizione dimostrate da tutto il personale sanitario durante il periodo di ricovero della madre. Un gesto di riconoscenza che vuole valorizzare il lavoro quotidiano di medici, infermieri e operatori impegnati nell’assistenza agli anziani.

"Desidero esprimere la mia più grande e profonda gratitudine a tutto il personale dell’RSA di Castelvetrano per la cura, la professionalità e l’umanità dimostrata nei confronti di mia madre, la signora Castelli. Durante il periodo del suo ricovero abbiamo trovato persone attente, gentilezza e grande sensibilità. In un momento così delicato per la nostra famiglia, sapere che nostra madre era seguita con dedizione e affetto ci ha dato grande serenità. Il lavoro che svolgete ogni giorno è prezioso e merita di essere riconosciuto. Per questo desidero ringraziare di cuore medici, infermieri, fisioterapisti e operatori socio sanitari della struttura per l’impegno, la cura e la comprensione che dedicate agli anziani".