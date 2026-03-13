Referendum 22-23 marzo, “Le ragioni del Sì”, domenica incontro pubblico al Circolo della Gioventù

di: Comunicato Stampa - del 2026-03-13

Si terrà a Castelvetrano domenica 15 marzo alle ore 10.30, presso il Circolo della Gioventù nel Sistema delle Piazze, un incontro pubblico dal titolo “Le ragioni del Sì al Referendum”, momento di confronto e approfondimento sui temi della giustizia e della riforma del sistema giudiziario. L’iniziativa vedrà la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo giuridico e istituzionale. Ad aprire i lavori sarà l’introduzione dell’avvocato Francesco Sammartano.

Particolare rilievo sarà dato agli interventi di Franco Messina, avvocato e presidente onorario della Camera Penale di Marsala, e di Renato Zichittella, già giudice della Corte d’Appello di Palermo. I due relatori offriranno una lettura tecnico-giuridica dei quesiti referendari, approfondendo le ricadute sul sistema della giustizia e sulle garanzie dei cittadini.

Messina porterà l’esperienza maturata nel campo del diritto penale e dell’avvocatura, soffermandosi sui profili legati alle garanzie processuali e al ruolo della difesa. Zichittella, forte della sua lunga esperienza nella magistratura, analizzerà invece le implicazioni istituzionali e le prospettive di riforma della giustizia, offrendo un contributo di alto profilo al dibattito pubblico.

Le conclusioni dell’incontro saranno affidate alla deputata Carolina Varchi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Giustizia alla Camera, e al senatore Raoul Russo, membro della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie. L’appuntamento si propone come un momento di informazione e dibattito aperto alla cittadinanza, con l’obiettivo di approfondire i contenuti del referendum e stimolare una riflessione consapevole sui temi della giustizia.