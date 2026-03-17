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Castelvetrano, consegnata ai neo diciottenni copia della Costituzione Italiana

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di: Redazione - del 2026-03-17

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Immagine articolo: Castelvetrano, consegnata ai neo diciottenni copia della Costituzione Italiana

In occasione della Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, come già avvenuto lo scorso anno, l’Amministrazione Comunale della Città di Castelvetrano ha celebrato questa importante ricorrenza con un momento dedicato ai giovani che hanno raggiunto la maggiore età.

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    • Nel corso della cerimonia è stata consegnata ai neo diciottenni una copia della Costituzione italiana, simbolo dei valori fondanti della nostra Repubblica e strumento di consapevolezza civica per le nuove generazioni.

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