“Elevata professionalità ricevuta”. Lettera di una paziente all’indirizzo del personale di Ginecologia dell’Ospedale di Castelvetrano

di: Redazione - del 2026-03-17

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di ringraziamento della nostra lettrice Carmela Firenze, rivolta al personale medico e paramedico del reparto di Ginecologia e Ostetricia dell'Ospedale Vittorio Emanuele di Castelvetrano. La donna dopo dieci giorni di ricovero ha voluto ringraziare per la professionalità e le cure ricevute.

"Sento il dovere di condividere pubblicamente la mia esperienza estremamente positiva. Durante il mio ricovero ho potuto constatare l’elevata professionalità con cui vengono affrontate quotidianamente le diverse problematiche sanitarie. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al primario, Dott.Vito Cuttone, grande professionista e uomo dotato di umiltà e delicatezza, e alla Dott.ssa Micol Roma, professionista seria e capace di trasmettere sicurezza e fiducia.

Un ringraziamento va inoltre a tutto il gruppo delle infermiere, al personale del laboratorio di ginecologia, agli operatori socio-sanitari e all’intera squadra della sala operatoria, che mi hanno assistita con attenzione, cura e grande umanità. Ritengo importante che si dia spazio anche a queste esperienze, che rappresentano esempi concreti di buona sanità e dedizione al lavoro".