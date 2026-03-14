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Santa Ninfa, l'Istituto Capuana partecipa al progetto musicale "Kairos"

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di: Mariano Pace - del 2026-03-14

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Immagine articolo: Santa Ninfa, l'Istituto Capuana partecipa al progetto musicale "Kairos"

Anche per l’anno 2026 l’Istituto Comprensivo Luigi Capuana di Santa Ninfa partecipa con entusiasmo al Progetto Kairos con l’iniziativa “Musical…mente insieme, seppur diversi”, promossa dal Lions International. “Riflettori puntati ed accesi” sugli alunni delle classi quinte, che attraverso musica e attività creative avranno l’opportunità di sperimentare il valore della collaborazione, dell’inclusione e del rispetto delle differenze. Un progetto che unisce arte ed educazione, aiutando i bambini a scoprire che ognuno è unico e che proprio nelle diversità nasce la ricchezza del gruppo.

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    • “La scuola è il luogo - evidenzia il Dirigente Scolastico Professoressa Maria Letizia Gentile - in cui si costruiscono relazioni e si impara a riconoscere il valore di ogni persona. Progetti come questo aiutano i nostri alunni a crescere come cittadini consapevoli e aperti agli altri”.

    “Con il progetto Kairos vogliamo promuovere una cultura dell’inclusione e della solidarietà. Vedere i bambini lavorare insieme, esprimersi attraverso la musica e imparare a valorizzare le differenze è il vero successo di questa iniziativa”, sottolinea il Presidente del Lions Club Isidoro Spanò affiancato dal referente Kairós del club Benedetto Benigno.

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    • Per il secondo anno consecutivo, le docenti Silvana Glorioso e Anna Trinceri svolgono il ruolo di referente e di collegamento tra l’Istituto scolastico e l’associazione, contribuendo alla realizzazione e al coordinamento delle attività del progetto.

    “Attraverso la musica i nostri alunni - rimarcano le docenti Silvana Glorioso e Anna Trinceri - hanno la possibilità di esprimersi, collaborare e sentirsi parte di un gruppo in cui ognuno può dare il proprio contributo. È un’esperienza che unisce apprendimento, emozione e crescita, e che rende il valore dell’inclusione qualcosa di concreto e vissuto ogni giorno. Un cammino fatto di emozioni, creatività e condivisione… perché insieme si cresce meglio”.

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