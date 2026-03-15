Castelvetrano: torna il PSI con il movimento “Avanti Castelvetrano”. L’Avv. Gianna D’Angelo Segretario

di: Comunicato Stampa - del 2026-03-15

Torna ufficialmente a Castelvetrano il PSI con “Avanti Castelvetrano”, espressione dell’iniziativa di un gruppo di professionisti e cittadini che hanno deciso di fuoriuscire dall’esperienza di Civico – Obiettivo Città per intraprendere un nuovo percorso politico fondato sui valori del socialismo democratico. Non si tratta della nascita di una nuova esperienza politica, ma del ritorno organizzato di una tradizione che a Castelvetrano ha avuto nel tempo un importante e duraturo radicamento. Una storia fatta di impegno civile, battaglie per i diritti, difesa del lavoro e attenzione costante al bene comune, che oggi torna con rinnovata energia e con la volontà di costruire una proposta politica seria, moderna e aperta alla partecipazione.

Il PSI “Avanti Castelvetrano” vuole rappresentare uno spazio politico inclusivo, ispirato ai valori della giustizia sociale, della solidarietà, della libertà e della tutela dei diritti dei cittadini. In un momento storico complesso per la politica e per le comunità locali, il progetto intende contribuire a rafforzare l’impegno civico e la partecipazione democratica, ponendo al centro i bisogni reali dei cittadini.

L’iniziativa si fonda su un forte spirito di unità, con l’obiettivo di riunire energie, esperienze e sensibilità diverse attorno a un progetto comune capace di guardare al futuro senza dimenticare il patrimonio politico e culturale che il socialismo ha rappresentato per il territorio. Il movimento intende impegnarsi con determinazione per promuovere politiche orientate allo sviluppo del territorio, alla crescita economica, alla difesa dei servizi essenziali e alla giustizia sociale, contribuendo alla costruzione di una comunità più equa, solidale e attenta ai bisogni delle persone.

Nel corso dell’assemblea degli aderenti che ha sancito l’avvio del progetto politico, il gruppo ha individuato all’unanimità nell’Avvocato Gianna D’Angelo la figura più idonea a ricoprire il ruolo di Segretario Comunale, riconoscendone le competenze, l’impegno civico e la capacità di rappresentare e coordinare il nuovo percorso politico. Allo stesso tempo è stato indicato nel sindacalista Daniele Guglielmino il Portavoce del partito, figura che avrà il compito di rappresentare pubblicamente le posizioni e le iniziative del movimento.

Il PSI “Avanti Castelvetrano” apre sin da subito le porte a tutti coloro che condividono i valori del socialismo democratico e che desiderano contribuire attivamente alla costruzione di una politica più vicina ai cittadini, più giusta e più attenta ai bisogni della comunità.