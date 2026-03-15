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Folgore, il Bagheria vince a Castelvetrano. Rossoneri in campo senza riserve

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di: Redazione - del 2026-03-15

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Immagine articolo: Folgore, il Bagheria vince a Castelvetrano. Rossoneri in campo senza riserve

Ragazzi volenterosi quelli della Folgore, sotto la guida del rientrante Dino Marino, che per un'ora di gioco se la giocano alla pari contro un Bagheria che ha rischiato per ben due volte di subire la rete del pareggio, un palo ha negato la gioia del goal a Buba. I nerazzurri palermitani sono andati in vantaggio su un calcio di rigore dubbio decretato dall'arbitro ragusano Franza. Nella ripresa e fino al 60esimo minuto i ragazzi di Marino hanno cercato di affacciarsi dalle parti del Bagheria ed hanno reclamato un rigore per un presunto fallo su Sorano.

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    • Poi la stanchezza con l'incredibile mancanza di calciatori di movimento in panchina hanno permesso agli ospiti di raddoppiare e poi di chiudere sullo 0-3 la gara. Una situazione davvero imbarazzante, presentarsi in casa con solo soli 12 calciatori, l'ennesima pagina negativa di una stagione che è nata male e rischia di finire peggio. 

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