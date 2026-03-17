Treno contro furgone sulla linea PA-CT, 50 passeggeri illesi, traffico rallentato

di: Redazione - del 2026-03-17

Momenti di forte tensione sulla linea ferroviaria Palermo-Catania, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto un treno passeggeri e un mezzo stradale. Il convoglio regionale 5491, in servizio tra i due capoluoghi siciliani, ha urtato un furgoncino rimasto bloccato all’interno di un passaggio a livello, nonostante le barriere risultassero regolarmente chiuse.

L’impatto è avvenuto in un tratto particolarmente insidioso della linea, subito dopo una curva, riducendo sensibilmente la visibilità per il macchinista del treno in arrivo. Nonostante la violenza dello scontro, il bilancio è fortunatamente rassicurante: a bordo del convoglio viaggiavano circa 50 passeggeri e nessuno ha riportato ferite. Immediato l’intervento del personale ferroviario, che ha assistito i viaggiatori, visibilmente scossi, gestendo le fasi dell’emergenza.

Determinanti gli standard di sicurezza e la robustezza del materiale rotabile, che hanno evitato conseguenze più gravi. La situazione è ora sotto il controllo delle autorità competenti. Sul posto sono attesi i tecnici di RFI per i rilievi e la rimozione dei detriti. Sono in corso verifiche sui danni e sulla gestione della circolazione, mentre si lavora per limitare i disagi ai passeggeri, con servizi sostitutivi e soluzioni alternative per consentire la prosecuzione del viaggio.