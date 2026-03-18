Stamperia clandestina scoperta nel Napoletano: sequestrati 2,8 milioni di euro falsi

di: Redazione - del 2026-03-18

Maxi sequestro di banconote false a Torre Annunziata. I militari della Guardia di Finanza del comando provinciale di Napoli hanno scoperto una stamperia clandestina all’interno di un immobile, posto sotto sequestro. Rinvenute banconote contraffatte da 50 e 100 euro per un valore nominale superiore a 2,8 milioni di euro che, se immesse sul mercato illecito, avrebbero potuto fruttare oltre 280mila euro.

Sequestrati anche 12mila ologrammi falsi, cliché, telai, stampanti, un pc con memorie di massa, carta filigranata e altro materiale per la produzione. Le banconote venivano sottoposte a un processo di invecchiamento per renderle più realistiche. Nel corso dell’operazione sono stati trovati anche 2,2 chili di droga, tra marijuana e hashish. Arrestato il proprietario dell’immobile. Il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere.