Triscina più accessibile: prevista l'installazione di 8 passerelle sulla spiaggia
di: Comunicato Stampa - del 2026-03-18
L’Amministrazione Comunale conferma, anche in vista della stagione balneare 2026, il proprio impegno concreto per promuovere inclusione e accessibilità. È prevista, infatti, l’installazione di otto passerelle in legno amovibili lungo le spiagge libere di Triscina di Selinunte, finalizzate a facilitare l’accesso all’arenile da parte di persone con disabilità o con ridotte capacità motorie.
Al fine di individuare le aree più idonee e rispondenti alle effettive esigenze degli utenti, i cittadini interessati sono invitati a presentare apposita istanza entro il 10 aprile 2026.
Modalità di presentazione:
via PEC: protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it
consegna a mano presso il Protocollo del Comune
Per informazioni:
IV Direzione Organizzativa – Tel. 0924/909641