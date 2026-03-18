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Folgore, squadra a ranghi ridotti e futuro incerto

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di: Redazione - del 2026-03-18

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Immagine articolo: Folgore, squadra a ranghi ridotti e futuro incerto

Domenica scorsa, contro il Bagheria 1919, la Folgore ha subito una pesante sconfitta casalinga per 0-3. Tuttavia, oltre al risultato, a colpire è stata soprattutto una situazione che ha suscitato amarezza tra i tifosi: i rossoneri si sono presentati alla gara della 26ª giornata con appena 12 giocatori in distinta, di cui ben due portieri.

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    • Il tecnico mazarese Dino Marino ha preferito non rilasciare dichiarazioni, ma secondo alcune voci raccolte tra i sostenitori, la squadra si sarebbe allenata, negli ultimi due giorni, a ranghi ridotti a causa delle numerose defezioni che hanno ulteriormente indebolito un organico già limitato.

    In vista della prossima sfida di domenica a Misilmeri, la situazione non migliora: il difensore Polizzi sarà assente per una forte contusione alla spalla, mentre Diallo, squalificato dopo una gara con l’Under 19, resterà fuori fino al 31 marzo. Lunedì, durante la trasmissione Sportivamente, in onda sulla nostra pagina Facebook, si è appresa la rinuncia della società alle gare dell'Under 17 e dell'Under 19. Un segnale che non lascia ben sperare per il futuro.

    Domenica si giocherà la quart’ultima gara di campionato allo stadio Giovanni Aloisio di Misilmeri, prima di una lunga pausa. Alla ripresa, il 12 aprile, la Folgore affronterà la Parmonval al Paolo Marino, seguirà la trasferta contro il Partinicaudace ed infine l’ultima gara casalinga contro l’Accademia. Con la speranza che il Cus Palermo resti sempre a secco. 

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