Politica, delegazione castelvetranese incontra Edy Tamajo e Dario Cartabellotta

di: Redazione - del 2026-03-19

Ieri, presso l’Assessorato regionale delle attività produttive, si è svolto un incontro proficuo e costruttivo insieme a una delegazione del Comune di Castelvetrano, composta dal Vicesindaco Mariano Palermo, dall’assessore forzista Monia Rubbino, dalla consigliera comunale di Forza Italia Gabriella Marchese e dal dirigente Pasquale Calamia.

Importante confronto con l’Assessore regionale delle attività produttive Edy Tamajo e con il dirigente generale del relativo dipartimento Dario Cartabellotta su temi centrali per il futuro del territorio, in particolare sulla riqualificazione e il potenziamento delle aree artigianali. Interventi fondamentali per rafforzare il sistema produttivo locale, attraverso il miglioramento e l’efficientamento delle infrastrutture esistenti.