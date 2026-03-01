Castelvetrano, nuovo guasto impianto idrico, erogazione a zone alterne
di: Comunicato Stampa - del 2026-03-19
Si informa la cittadinanza che, a causa dello stato di fermo per guasto di alcuni impianti di captazione di acqua potabile, si rende necessario procedere a una rimodulazione dei turni di erogazione idrica nell’abitato di Castelvetrano. La ridotta disponibilità d’acqua nelle vasche di distribuzione impone, pertanto, una gestione programmata del servizio.
Nel rinnovare l’invito a tutta la popolazione a un uso responsabile e parsimonioso dell’acqua, si comunica che i turni di manovra saranno attuati a partire da domani, 20 marzo 2026, secondo il seguente calendario, dalle ore 7:30 alle ore 10:00:
• Venerdì 20.03.2026 – Centro, Zona A
• Sabato 21.03.2026 – Periferia, Zona B
• Domenica 22.03.2026 – Centro, Zona A
• Lunedì 23.03.2026 – Periferia, Zona B
• Martedì 24.03.2026 – Centro, Zona A
• Mercoledì 25.03.2026 – Periferia, Zona B
• Giovedì 26.03.2026 – Centro, Zona A
• Venerdì 27.03.2026 – Periferia, Zona B
• Sabato 28.03.2026 – Centro, Zona A
• Domenica 29.03.2026 – Periferia, Zona B
• Lunedì 30.03.2026 – Centro, Zona A
Per una migliore comprensione si specifica che:
• la Zona A comprende il centro storico, con erogazione generalmente nelle ore mattutine;
• la Zona B comprende la periferia, con erogazione generalmente nelle ore pomeridiane;
Seguiranno ulteriori comunicazioni in caso di nuove variazioni.