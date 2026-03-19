  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Martino Bevande A3
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Il pentito Pace rivela prima della morte: "Messina Denaro veniva a Milano per riunioni riservate"

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-03-19

Commenti
Immagine articolo: Il pentito Pace rivela prima della morte: "Messina Denaro veniva a Milano per riunioni riservate"

L'ex superlatitante di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro, arrestato dopo quasi trent’anni di latitanza e morto nel 2023, si sarebbe recato più volte a Milano per incontrare il cugino Paolo Aurelio Errante Parrino, ritenuto tra i vertici del cosiddetto “sistema mafioso lombardo”. È quanto emerge dall’inchiesta “Hydra” della Direzione distrettuale antimafia milanese - come riporta il GdS nella versione online. 

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • A riferire di questi incontri è stato Bernardo Pace, nel suo primo verbale di collaborazione del 19 febbraio. Pace, già condannato a gennaio con rito abbreviato, si è tolto la vita tre giorni fa nel carcere di Torino.

    Il collaboratore ha precisato di non aver mai incontrato personalmente Messina Denaro: «Io non l’ho mai visto in vita mia». Tuttavia, ha confermato gli esiti delle indagini condotte dalla Dda di Milano e dai carabinieri del Nucleo investigativo, secondo cui Errante Parrino gestiva i rapporti con il boss durante la latitanza.

  • H7 test

    • Secondo quanto riferito, gli incontri avvenivano in uno studio legale milanese, appartenente al cognato di Errante Parrino. «Veniva a Milano e si vedevano nello studio dell’avvocato», ha dichiarato Pace, aggiungendo che in quelle occasioni si tenevano riunioni, talvolta anche in presenza del legale. Il nome dell’avvocato è citato nel verbale, ma risulta deceduto.

    Intanto si è costituito parte civile un comitato di Abbiategrasso nel procedimento giudiziario contro i sodali dell'organizzazione di Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra denominato Hydra che vede sul banco degli imputati anche il 78enne castelvetranese Paolo Aurelio Errante Parrino

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Bottega SOTTOZERO H2 dal 13 marzo 2026
  • a4 lisciandra
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Odissea Pizzeria A4 dal 16 marzo
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Salemi San Giuseppe fino al 22 marzo 2026 A4

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    26 Febbraio - Il lettore scrive: "Dopo lavori manto stradale non riparato a regola d'arte, chi vigila?"

    26 Febbraio - Il lettore scrive: “Semaforo di via Cavallaro a Marinella non funzionante da oltre un mese”

    24 Febbraio - Castelvetrano, cittadini scrivono al Prefetto e lanciano raccolta firme: "Basta buche"

    23 Febbraio - Il lettore scrive: "Manca sempre l'illuminazione nella strada 74 a Triscina, tranne quando si svolge il mercato del lunedì"

    16 Febbraio - Il lettore scrive: "Rami di grossi alberi invadono la carreggiata, pericoli per chi transita"

    I più letti

    Presunta diffusione di conversazioni tra colleghi, docente sporge denuncia

    La rotonda di via Rocco Chinnici fa discutere. “Posizionata troppo in basso”

    Castelvetrano, prelievo di cornee a 74enne deceduto in Ospedale

    “Elevata professionalità ricevuta”. Lettera di una paziente all’indirizzo del personale di Ginecologia dell’Ospedale di Castelvetrano

    Castelvetrano, 43enne aggredisce con spranga Vigili del Fuoco. Arrestato dai carabinieri