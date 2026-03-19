Castelvetrano, la sicurezza stradale parte dai giovani. Incontro tra istituzioni e studenti all'IS Ferrigno-Accardi-Titone

di: Comunicato Stampa - del 2026-03-19

Prosegue la progettualità di incontri di sensibilizzazione all’osservanza delle norme del Codice della Strada, organizzati dalla Prefettura di Trapani d’intesa con il Libero consorzio di Trapani, l’Ufficio scolastico provinciale, la Questura, il Comando Provinciale dei Carabinieri, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, la Polizia Stradale, l’ASP di Trapani e l’ANAS- Sezione di Trapani.

Dopo gli incontri tenutisi nei mesi scorsi presso l’ITT Amico di Trapani, l’I.S. Sciascia e Bufalino

di Erice, l’I.S. Ruggieri di Marsala e l’I.S. Francesco Ferrara di Mazara del Vallo, il quinto incontro

formativo si è svolto il 18 marzo presso la sede dell’I.S. Ferrigno-Accardi-Titone di Castelvetrano.

Relatori scelti dalle Forze dell’Ordine hanno approfondito una trasversalità di tematiche, dall’uso

dei monopattini e delle microcar agli effetti dell’alcol e delle sostanze stupefacenti, dall’importanza di indossare il casco e le cinture di sicurezza alla compromissione dei tempi di reazione alla guida a causa dall’utilizzo improprio del cellulare, privilegiando l’approccio intersoggettivo e multidisciplinare, il coinvolgimento diretto delle studentesse e degli studenti, una significativa caratterizzazione interattiva nella presentazione dei contenuti anche attraverso la proiezione di materiale audio-video di forte impatto emotivo.