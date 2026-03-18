Sicilia Futsal, i castelvetranesi salgono al quarto posto e sabato affronteranno la capolista

di: Redazione - del 2026-03-18

Prosegue la striscia positiva del Sicilia Futsal, squadra del presidente Calandrino, che conquista una netta vittoria in trasferta per 8-1 contro il Città di Marsala. Protagonisti del match Corso (doppietta), Totta (tripletta) e le reti di Vlcko, Galfano e Sparacia. Un successo importante che vale il quarto posto in classifica, in piena zona playoff, e conferma l’ottimo momento della squadra.

Il prossimo impegno sarà di quelli che contano: i ragazzi guidati da capitan Evola affronteranno la capolista Dribbling Marsala in una sfida che si preannuncia intensa e di alto livello. Appuntamento fissato per sabato 21 alle ore 16 presso la Cafena di Castelvetrano: l’obiettivo è chiaro, continuare a vincere e non smettere di sognare