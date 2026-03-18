  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Aveva iniziato a collaborare, morto suicida in carcere il trapanese Bernardo Pace

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-03-18

Commenti
Immagine articolo: Aveva iniziato a collaborare, morto suicida in carcere il trapanese Bernardo Pace

Aveva avviato da poco un percorso di collaborazione con la giustizia Bernardo Pace, il detenuto morto suicida nel carcere di Torino. Un elemento che ora assume un peso centrale nell’inchiesta.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Pace aveva già reso dichiarazioni alla Direzione distrettuale antimafia di Milano e ai carabinieri. I verbali, insieme a quelli di altri collaboratori, dovrebbero essere depositati il 19 marzo nell’ambito del processo Hydra, che coinvolge 45 imputati dopo le condanne in abbreviato.

    Sessantadue anni, ritenuto vicino al mandamento di Castelvetrano e all’area di Paolo Aurelio Errante Parrino, considerato a sua volta legato a Matteo Messina Denaro, Pace stava scontando una condanna a 14 anni e 14 mesi.

    Secondo gli inquirenti, avrebbe avuto un ruolo nei rapporti tra Cosa Nostra, ’Ndrangheta e Camorra, anche nel Nord Italia. La sua morte, avvenuta proprio mentre iniziava a collaborare, solleva interrogativi su quanto avesse già rivelato. La Procura ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio e disposto l’autopsia. Gli investigatori lavorano ora sui verbali già acquisiti, mentre restano possibili zone d’ombra sull’inchiesta.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Bottega SOTTOZERO H2 dal 13 marzo 2026
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • Salemi San Giuseppe fino al 22 marzo 2026 A4
  • Odissea Pizzeria A4 dal 16 marzo
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    26 Febbraio - Il lettore scrive: "Dopo lavori manto stradale non riparato a regola d'arte, chi vigila?"

    26 Febbraio - Il lettore scrive: “Semaforo di via Cavallaro a Marinella non funzionante da oltre un mese”

    24 Febbraio - Castelvetrano, cittadini scrivono al Prefetto e lanciano raccolta firme: "Basta buche"

    23 Febbraio - Il lettore scrive: "Manca sempre l'illuminazione nella strada 74 a Triscina, tranne quando si svolge il mercato del lunedì"

    16 Febbraio - Il lettore scrive: "Rami di grossi alberi invadono la carreggiata, pericoli per chi transita"

    I più letti

    La rotonda di via Rocco Chinnici fa discutere. “Posizionata troppo in basso”

    Presunta diffusione di conversazioni tra colleghi, docente sporge denuncia

    Castelvetrano, prelievo di cornee a 74enne deceduto in Ospedale

    “Elevata professionalità ricevuta”. Lettera di una paziente all’indirizzo del personale di Ginecologia dell’Ospedale di Castelvetrano

    Castelvetrano: torna il PSI con il movimento “Avanti Castelvetrano”. L’Avv. Gianna D’Angelo Segretario