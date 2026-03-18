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Santa Ninfa, raccolta fondi promossa dagli Scout per acquisto di un pulmino

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di: Comunicato Stampa - del 2026-03-18

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Immagine articolo: Santa Ninfa, raccolta fondi promossa dagli Scout per acquisto di un pulmino

Il Gruppo Scout Agesci Santa Ninfa 1 ha avviato una raccolta fondi per l’acquisto di un pulmino a nove posti che possa accompagnare i ragazzi del gruppo nelle attività educative, nelle uscite e nei campi scout. L’iniziativa, intitolata “Un pulmino, mille avventure”, nasce dall’esigenza di dotare il gruppo di un mezzo di trasporto che consenta di organizzare con maggiore autonomia e sicurezza le attività nella natura e i momenti di servizio che caratterizzano il percorso scout.

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    • Il gruppo scout di Santa Ninfa da anni rappresenta una realtà educativa importante per il territorio, coinvolgendo bambini e ragazzi in un cammino di crescita basato sui valori della responsabilità, della solidarietà, del rispetto dell’ambiente e della vita comunitaria.

    “Lo scoutismo è prima di tutto un’esperienza di comunità – spiegano i Capi Gruppo – e questo progetto vuole coinvolgere tutta Santa Ninfa. Il pulmino non sarà soltanto uno strumento utile per le attività scout, ma potrà diventare anche una piccola risorsa per la comunità locale”.

    La raccolta fondi, avviata sulla piattaforma GoFundMe, ha già registrato un primo importante riscontro da parte della comunità, con numerose donazioni arrivate nelle prime ore dal lancio della campagna. L’obiettivo è raccogliere 3.000 euro, cifra che contribuirà all’acquisto del mezzo che accompagnerà i ragazzi nelle loro future avventure scout. Chiunque voglia sostenere l’iniziativa può contribuire attraverso la piattaforma online o condividendo la campagna per aiutarla a raggiungere sempre più persone.

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