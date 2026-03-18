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“Caffè Alzheimer”, Rotary promuove iniziativa rivolte alle persone affette dalla patologia

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di: Comunicato Stampa - del 2026-03-18

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Immagine articolo: “Caffè Alzheimer”, Rotary promuove iniziativa rivolte alle persone affette dalla patologia

Venerdì 13 marzo, presso la sede del Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice, è stato presentato ufficialmente il progetto “Caffè Alzheimer”, un’iniziativa rivolta alle persone affette da Alzheimer e, soprattutto, alle loro famiglie. L’obiettivo è quello di creare uno spazio accogliente dedicato all’incontro, all’informazione e al supporto. Il progetto, finanziato come District Grant e con il Rotary Club Trapani Birgi Mozia nel ruolo di capofila, coinvolge i Club dell’area Drepanum.

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    • I promotori hanno evidenziato l’importanza della collaborazione tra associazioni, istituzioni e realtà locali per costruire una rete di supporto efficace. L’iniziativa mira anche a diffondere una maggiore consapevolezza sull’Alzheimer, promuovendo una cultura dell’accoglienza e dell’inclusione.

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