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Castelvetrano, il Comune riorganizza uffici e servizi: nove Direzioni operative

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di: Comunicato Stampa - del 2026-03-18

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Nuova organizzazione per la struttura del Comune di Castelvetrano. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Lentini ha approvato una rimodulazione complessiva, dando il via libera anche al regolamento sull’ordinamento generale dei servizi e degli uffici. Una scelta che il primo cittadino definisce strategica, finalizzata a rendere l’azione amministrativa più moderna, efficiente e in linea con gli obiettivi di mandato.

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    • Il nuovo assetto prevede nove Direzioni, con una redistribuzione delle competenze rispetto al passato. Nel dettaglio: I Direzione: Affari Generali, Finanze, Personale, Contenzioso, II Direzione: Politiche Sociali e Servizi Demografici, III Direzione: Pubblica Istruzione, Beni e Attività Culturali, Sport, Turismo, IV Direzione: Lavori Pubblici, Patrimonio, Servizi Cimiteriali, V Direzione: Servizi a Rete e Ambiente, VI Direzione: Urbanistica, Edilizia Privata, Beni Confiscati, Protezione Civile, Attività Produttive, VII Direzione: Tributi, VIII Direzione: Polizia Locale e IX Direzione: Programmazione e Innovazione.

    Quest’ultima si occuperà in particolare di progettazione, gestione dei finanziamenti europei, nazionali e regionali e dei processi di transizione digitale. Restano inoltre attivi e vengono potenziati gli uffici di staff, tra cui l’avvocatura civica, il gabinetto del sindaco e le strutture di supporto agli organi istituzionali, con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento tra indirizzo politico e gestione amministrativa.

    “Con questo provvedimento – ha dichiarato il sindaco Giovanni Lentini sul proprio profilo Facebook – il Comune si dota di una macchina amministrativa più funzionale, capace di rispondere con efficacia ai bisogni della comunità e di affrontare con strumenti adeguati le sfide legate a programmazione, innovazione e sviluppo.”

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