Posidonia sotto osservazione, parte la mappatura dei fondali tra Mazara e Selinunte

di: Comunicato Stampa - del 2026-03-20

Nel tratto di mare antistante il litorale compreso tra Mazara del Vallo e Selinunte è previsto un intervento di mappatura nazionale delle praterie di Posidonia oceanica e Cymodocea nodosa, da realizzarsi mediante rilievi di lidar bathymetry e indagini geofisiche integrative.

A tal fine, nel periodo compreso tra il 20 marzo 2026 e il 30 aprile 2026, la società Fugro Italy S.p.A. eseguirà rilievi geofisici mediante tecnologia multibeam (Work Package F), nell’ambito dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nelle aree individuate dalle coordinate riportate nello stralcio cartografico allegato alla presente Ordinanza.

Le operazioni saranno condotte mediante la motonave denominata “ARCTIC” (IMO n. 8521426), la quale, per l’intera durata delle attività di indagine, dovrà essere considerata nave con manovrabilità limitata, ai sensi della Regola 3, lettera 11), del Regolamento Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare.